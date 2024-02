Startseite SNP ernennt Phillip Miltiades als President für die Asien-Pazifik-Region zur Fortführung der globalen Wachstumsstrategie Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2024-02-27 08:17. SNP SE, führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, ernennt Phillip Miltiades zum neuen President und Managing Director der Asien-Pazifik-Region und führt damit die strategische Transformation konsequent weiter. Mit sofortiger Wirkung ergänzt und stärkt der ehemalige COO SAP Digital Core APJ das Executive-Leadership-Team von SNP und bringt dafür jahrzehntelange Erfahrung in der IT-Branche sowie eine umfassende Go-to-Market-Expertise vor allem in Vertrieb, Partnermanagement und Operations mit. Miltiades übernimmt die Position von Alexander Arnold, der die Funktion als Managing Director für die Region seit September 2023 übergangsweise innehatte und sich künftig wieder ganz auf seine globale Rolle als Chief Revenue Officer konzentriert. Für Phillip Miltiades wird der Fokus auf dem Wachstum in den Kernmärkten der gesamten Region liegen. Zentral für den Erfolg sind strategische Partnerschaften, um Kunden bei der erfolgreichen agilen Transformation zu helfen. Vor SNP hatte Miltiades unter anderem die Position des Chief Sales Officer and President APJ bei SUSE inne und war COO SAP Digital Core APJ sowie VP S/4HANA Cloud APJ bei SAP. Zudem zeichnete er als VP SAP HEC & Managed Services APJ für den Vorläufer von SAP RISE verantwortlich, wozu die Einführung sowie das Geschäftswachstum von SAP HANA Enterprise Cloud und Application Management Services in der APJ-Region gehörte. Mit seinen Erfahrungen und einem umfassenden globalen und regionalen Netzwerk ist Miltiades die optimale Besetzung, um nachhaltiges Wachstum und Geschäftsskalierung für SNP voranzutreiben und gleichzeitig Kunden und Partnern schneller zu geschäftlichem Erfolg zu verhelfen. Jens Amail, CEO von SNP, begrüßt den Neuzugang: "Ich freue mich sehr, dass Phillip unser Executive-Leadership-Team verstärkt. Er bringt 30 Jahre Geschäftserfahrung sowie herausragende Kenntnisse der JAPAC-Region ein. Ich bin fest davon überzeugt, dass er und unser exzellentes Team vor Ort unsere Wachstumsstrategie auf ein neues Level bringen und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern unsere Kunden zum Erfolg führen wird. Phillip verfügt über umfassende Kompetenzen, um die aktuellen und zukünftigen Anforderungen unserer Kunden zu adressieren: mit einer erfolgreichen IT-Modernisierung, die die Voraussetzung schafft, Geschäftsziele schnell zu erreichen." Phillip Miltiades ergänzt: "Der Zeitpunkt für meinen Start könnte nicht besser sein. Wir haben eine beispiellose Chance, einige der weltweit bedeutendsten Unternehmen bei ihrer Modernisierung zu unterstützen und SNP ist bestens aufgestellt, um diese Transformation zu ermöglichen. Es ist sehr spannend, bei dieser Reise dabei zu sein, und ich freue mich darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die wie ich den Mehrwert für unsere Stakeholder und den Geschäftserfolg unserer Kunden und Partner in den Vordergrund stellen." SNP Schneider-Neureither & Partner SE

