Startseite Vom Bett auf die Skipiste: Fieberbrunns neues Hotel in bester Schneelage Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-02-26 19:09. Hotelneueröffnung 2024 - direkt an der Talstation Fieberbrunn Suite und Skipiste sind sich in den neuen ADEA Lifestyle Suites so nah, dass es ein Leichtes ist, den frisch präparierten Powder ganz für sich zu haben. Zudem befindet sich das neue Hotel, umgeben von Nordhängen, in einem der schneesichersten Gebiete Österreichs. Mit dem Luxus, direkt von der Suite aus auf die Piste zu gelangen, entfällt die Suche nach einem Parkplatz oder Shuttlefahrten und Wintersportler gewinnen kostbare Zeit - ob sie diese auf der Piste, im Wellnessbereich oder zum Ausschlafen nutzen, ist die einzige Entscheidung, die sie treffen müssen. Darüber hinaus bleibt noch mehr Zeit, um den fantastischen Ausblick auf die Bergwelt und das majestätische Kitzbüheler Horn zu genießen.Bis ins Frühjahr herrschen auf den Pisten rund um das ADEA Hotel beste Skibedingungen. Dank der vielen Nordhänge liegt hier Naturschnee bis vor die Hoteltür. 124 exklusive Suiten und Lodges in Top-Lage: Die ADEA Lifestyle Suites in Fieberbrunn sind eine der meisterwarteten Neueröffnungen in Österreich im kommenden Jahr. Das exklusive Hideaway gilt als idealer Ort für alle passionierten Skifahrer, Wanderer, Genießer, Golfer und Wellnessliebhaber und liegt mitten im Herzen von Fieberbrunn mit Blick auf das Kitzbüheler Horn, und nur wenige Kilometer von der beliebten Kultstadt Kitzbühel entfernt. Die Eröffnung der ADEA Lifestyle Suites ist für Frühjahr 2024 geplant. Absolutes Highlight: Durch ihre unmittelbare Lage neben der Talstation der Fieberbrunner Bergbahnen können Wanderer im Sommer und Skifahrer im Winter auf direktem Weg ins Wandergebiet Fieberbrunn sowie den Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn losstarten - ganz ohne Umwege und ohne ein Fahrzeug zu betätigen oder einen Parkplatz zu suchen. Der hoteleigene Wellnessbereich mit Saunen, Indoorpool und bodentiefen Glasfenstern bildet zudem einen Rückzugsort zum Wohlfühlen und Energie tanken. Kulinarisch verwöhnen die ADEA Lifestyle Suites mit dem Restaurant "UPSIDE DOWN by Stefan Marquard" und einer Bar, für deren Konzept Spitzenkoch Stefan Marquard verantwortlich zeichnet. Auch moderne Konferenzräumlichkeiten sowie ein Fitnessraum gehören zu dem exklusiven Hotel auf 4*-Superior-Niveau. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ARPR

