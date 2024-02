Startseite Die große Täuschung Pressetext verfasst von fotovymy am So, 2024-02-25 22:27. In einem Interview sprach der AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet mit Thorsten Schulte über sein neues Buch „Die große Täuschung“ wo der Autor vor keinem Tabu zurückschreckt. Er berichtet von Freimaurer-Kreisen, von messianisch-religiösen Radikalen und er zeigt erstmals öffentlich gemachte Geheimdokumente aus dem Vatikan. Das Buch wird polarisieren, es wird aufregen, es wird irritieren – und deshalb ist es mit Sicherheit der provokanteste Diskussionsbeitrag dieses Jahres. „Silberjunge“ Thorsten Schulte war gefeierter Autor und als Ökonom gern gesehener Experte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Doch dann schrieb er seine Bücher „Kontrollverlust“ und „Fremdbestimmt“, die dazu führten, dass die Systemmedien einen Mantel des Schweigens über seine Veröffentlichungen legten. Obwohl auf den Bestsellerlisten auf Platz 1 und 2, wurden seine Bücher aus dem Buchhandel verbannt. Was nun, bei seinem neuesten und nach seinen Angaben „sicherlich letzten“ Buch passieren wird, ist ungewiss. Ungewiss, da er wohl entweder brutal attackiert – oder neuerlich totgeschwiegen wird. Fest steht, sein neues Werk „Die große Täuschung“, wird das Weltbild vieler Leser grundlegend auf den Kopf stellen. Bestellen Sie jetzt das druckfrische Buch hier: https://www.auf1.shop/products/die-grosse-taeuschung Foto: Bildschirmfoto Chefredakteur Stefan Magnet und Autor Thorsten Schulte. https://auf1.tv/das-grosse-interview/thorsten-schulte-wer-sich-jetzt-nic... Anhang Größe auf1.jpg 161.85 KB Über fotovymy Vorname

