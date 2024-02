Startseite Kunststoffprofile: Die richtige Auswahl entscheidet Pressetext verfasst von connektar am So, 2024-02-25 20:51. Kunststoffleisten erfordern ein hohes Maß an Präzision und Qualität. Besonders entscheidend bei der Auswahl von Kunststoffleisten ist das passende Profil: Das macht den Unterschied. Kunststoffprofile sind ein unverzichtbarer Bestandteil in zahlreichen Anwendungsbereichen, angefangen beim Bau von Türen und Fenstern, über die Verwendung in der Fahrzeug- und Medizintechnik, bis hin zur Ausrüstung von Flugzeugen. Die Omnipräsenz dieser Produkte unterstreicht ihre Bedeutung im täglichen Leben. Die Experten vom Kunststoffwerk ZITTA GmbH in Pasching bei Linz legen größten Wert auf die Qualität ihrer Kunststoffprofile . Im Unternehmen ist man sich bewusst, dass Produkte stets nicht nur die Wünsche der Kunden erfüllen müssen, sondern auch höchste Qualitätskriterien erfüllen müssen. Nur so ist es möglich, Kunden und Partnerunternehmen langfristig zu binden und zu begeistern. Bei ZITTA vertritt man die Überzeugung, dass erstklassige Qualität und hervorragender Kundenservice die Schlüssel zum Erfolg sind. Das Unternehmen hebt sich durch seine einzigartige 3/10-Produktionsformel ab: Kundenwünsche nach spezifischen Kunststoffprofilen, von Bauprofilen über Fensterprofile bis hin zu Möbelprofilen, werden innerhalb von drei Arbeitstagen realisiert. Für Spezialanfertigungen, die eigene Werkzeugherstellung erfordern, garantiert ZITTA die Fertigstellung der Werkzeuge binnen zehn Arbeitstagen. Werner Baumgartner von der Kunststoffwerk ZITTA GmbH betont die Bedeutung der langjährigen Erfahrung und Innovationskraft des Unternehmens: "Unsere Kunden verlassen sich auf unsere Expertise in der Entwicklung und Produktion von Kunststoffleisten. Wir sind stets am Puls der Zeit, bilden unsere Mitarbeiter fort und stellen sicher, dass uns kein Trend entgeht." Weitere Informationen zu Kunststoffprofilen finden Interessierte auf der Webseite des Unternehmens unter www.zitta.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kunststoffwerk ZITTA GmbH

Herr Werner Baumgartner

Industriepark 22

4061 Pasching

Österreich fon ..: +43 (0) 72 21 / 6 43 43

fax ..: +43 (0) 72 21 / 6 43 43 2

web ..: http://www.zitta.com

email : werner.baumgartner@zitta.com Profile sind unsere Welt - Kunststoffprofile unsere Passion.

