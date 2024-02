Startseite Maibritt feiert deutschen TV-Einstand - sensationeller Auftritt in der "Folx Stadl"-Show Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-02-22 14:17. Maibritt: Vom Geheimtipp zur Prime Time-Sensation auf Folx TV Maibritt hat in ihrer musikalischen Laufbahn bereits einen bemerkenswerten Pfad beschritten und nun erreicht sie einen weiteren bedeutenden Meilenstein. Ihr Auftritt in der deutschen TV-Show "Folx Stadl" am vergangenen Samstag, den 17. Februar, stellt nicht nur eine Bestätigung ihres außergewöhnlichen Talents dar, sondern eröffnet ihr durch die weltweite Übertragung via Astra Satellit und Internet-Videostream die einmalige Chance, sich einem globalen Publikum zu präsentieren. "Folx Stadl" ist bekannt für seine hervorragende Mischung aus Schlager- und Volksmusik und bietet eine Plattform für etablierte Künstler sowie für aufstrebende Talente wie Maibritt.

Mit ihrer leidenschaftlichen Darbietung von "Baila Conmigo", ihrer neuesten Erfolgssingle, sowie "Barfuß durch den Sand", sorgte sie auf der Folx Stadl-Bühne für Furore. Mit der Präzision eines erfahrenen Bühnenprofis performte sie gemeinsam mit den Show-Tänzerinnen heiße Salsa-Rhythmen, die ein Fest für Augen und Ohren darstellten. Ihr Auftritt in dieser Show könnte einen entscheidenden Wendepunkt in ihrer Karriere markieren, insbesondere in Anbetracht der beachtlichen Erfolge, die sie bereits in ihren noch so jungen Jahren verbuchen konnte. Dazu zählen unter anderem der Sieg beim RTL-Casting im Hamburger Volksparkstadion, ihr Erfolg als Songwriterin mit dem Hit "In allen

Farben", der von Francine Jordi und Ross Antony aufgegriffen wurde und bis auf Platz 6 in der Gesamt-Jahreswertung der österreichischen Airplay-Charts kletterte, sowie ihr bemerkenswerter Auftritt als Österreichs jüngste Showmasterin, bei dem sie ihr Publikum in einem ausverkauften Haus beeindruckte und begeisterte.

Es wird also spannend zu sehen, wie sich ihre

Karriere weiterentwickeln wird. Auf die Frage, was ihre nächsten Projekte seien, entgegnete Maibritt, "Oh mein Gott, ich freue mich schon riesig und ich darf es auch schon verraten, Lukas Lach, mein Songwriting-Kollege und ich haben wieder einige Mega-Songs geschrieben und einen davon werde ich bereits im Mai veröffentlichen. Die Vorarbeiten dazu laufen bereits auf Hochtouren". Hier finden Sie Infos über Maibritt

https://www.maibritt.at/presse/ Verfasserin, Info: Gabriele Egger,

egger@gabriola-vienna.com +43 699 17000 695

Fotocredits: Folx TV

