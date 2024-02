Startseite Markisen: Viele Vorteile für den kommenden Sommer Pressetext verfasst von connektar am So, 2024-02-18 21:14. Markisen bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die sowohl praktischer als auch ästhetischer Natur sein können. Mehr dazu gibt es vom Experten. Bei Planen Meisel, dem Experten für Markisen , ist man auf den kommenden Sommer vorbereitet: Markisen und Sonnenschutz sehen in verschiedensten Ausführungen für die Kunden und Kundinnen bereit. Warum eine Markise die perfekte Entscheidung für das eigene Heim ist, hat man für die Kunden und Kundinnen aufgelistet: Eine Markise bietet den perfekten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Sie ermöglicht es, auch an heißen Tagen Zeit auf Terrasse und Balkon zu verbringen, ohne sich Sorgen um Sonnenbrand oder übermäßige Hitze machen zu müssen. Durch den Schatten, den Markisen werfen, kann außerdem die Temperatur in den dahinterliegenden Räumen deutlich gesenkt werden. Dies reduziert den Bedarf an Klimaanlagen und Ventilatoren, was wiederum zu einer Reduzierung der Energiekosten führt. Eine Markise kann den nutzbaren Außenbereich eines Hauses oder einer Wohnung erweitern, indem sie einen geschützten Bereich schafft, der sich hervorragend für Mahlzeiten im Freien, Entspannung oder als Spielbereich für Kinder eignet. Neben dem Schutz vor der Sonne bieten Markisen auch Schutz vor Regen, sodass man den Außenbereich auch bei leichtem Regen nutzen kann. Viele Markisenstoffe bieten einen hohen UV-Schutz, der nicht nur die Menschen unter der Markise, sondern auch die Möbel und Bodenbeläge vor bleichender Wirkung der Sonne schützt. Markisen gibt es in verschiedenen Stilen, Farben und Mustern, die zur ästhetischen Aufwertung Ihres Hauses beitragen können. Sie können das Erscheinungsbild Ihres Hauses ergänzen und einen einladenden Außenbereich schaffen. Viele Markisen sind einziehbar und bieten so die Flexibilität, den Schattenbereich je nach Bedarf zu vergrößern oder zu verringern. Motorisierte Optionen erhöhen den Bedienkomfort zusätzlich. Der von einer Markise erzeugte Schatten kann dazu beitragen, das Ausbleichen von Möbeln, Teppichen und Bodenbelägen im Inneren des Hauses durch direkte Sonneneinstrahlung zu vermindern. Durch diese vielfältigen Vorteile stellen Markisen eine wertvolle Ergänzung für jedes zuhause dar, die nicht nur den Komfort und die Nutzbarkeit des Außenbereichs verbessert, sondern auch zur Energieeffizienz und zum Schutz des Hauses beiträgt. Mehr dazu gibt es beim Spezialisten für Markisen und Sonnenschutz: www.planen-meisel.at . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hermann Meisel GmbH

Wir sind eine Spezialwerkstätte für Autopolsterungen und Cabriodächer. Unsere Autosattler verstehen sich weiters auch auf sämtliche Repara­­turen in diesem Bereich. Zur Auto­­sattlerei gehören auch Produkte wie Bootsverdecke und Abdeckhauben aller Art. Fahrzeugsattler bzw. Auto­sattler ist ein 3-jähriger Lehrberuf, der bei uns ausgebildet wird. Pressekontakt: Hermann Meisel GmbH

