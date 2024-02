Startseite PV-Anlagen schnell und einfach montieren Pressetext verfasst von venturama am Fr, 2024-02-16 14:15. PV-Anlagen zu montieren, ist ein Handwerk. Es erfordert Knowhow, Präzision und Geschick. Wir von venturama Solar haben uns auf die Fahnen geschrieben, dieses Handwerk zu unterstützen – mit der richtigen Technik. Wir sind auf Befestigungslösungen für PV-Anlagen spezialisiert. Unser Fokus: Effizienz. Wir bieten gezielt solche Komponenten an, die die Montage von PV-Anlagen einfach, schnell und sicher machen. In unserem Shop haben wir qualitative und kostengünstige Produkte, von ganzen Montagesets über Blechziegel bis zu Montageschienen und Dachhaken. Mit dabei: Montagesysteme aus eigener Herstellung. Wir produzieren mit Leidenschaft und hochwertigen Materialien. Im hessischen Steffenberg fertigen wir beispielsweise täglich unsere Produktlinien Power Line und FlatFlex an. Wie wir die Montage von PV-Anlagen damit erleichtern? Wir zeigen es Ihnen: PV-Montage auf Flachdächern mit FlatFlex Für die Montage von PV-Anlagen auf Flachdächern haben wir eine hochwertige Aufständerung entwickelt, unser Flachdachsystem FlatFlex. Damit Handwerksbetriebe auf dem Dach Zeit sparen, montieren wir die Aufständerung bereits vor. Montageschienen für das Anbringen der PV-Module sind nicht nötig, sie lassen sich direkt auf der Aufständerung montieren – das spart Zeit und Geld. Beim Material setzen wir auf qualitativ hochwertiges und leichtes Aluminium. Die rund 2 kg leichte Aufständerung kann eine Person problemlos allein tragen und schnell aufstellen. Durch das geringe Gewicht lässt sie sich auch für Balkonkraftwerke sinnvoll nutzen. FlatFlex: individuelle Anpassung der PV-Anlage Für eine ideale Ausrichtung der Anlage auf dem Dach (Ost, West oder Süd) bieten wir FlatFlex mit verschiedenen Neigungswinkeln von 10 bis 20° oder 35° an. Die Aufständerung in Schwarz und Silber ist in Einzelkomponenten oder als Set für ein, zwei, drei oder vier PV-Module verfügbar. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Aufständerung mit Zusatzelementen wie Auflastschienen oder Verbindern individuell zu erweitern. In unserem Erklärvideo zeigen wir, wie Sie die FlatFlex-Aufständerung made in Germany ganz einfach auf einem Flachdach montieren. Schnelle PV-Montage mit Power Line Komplexer ist die Montage einer PV-Anlage auf Schrägdächern. Um Solarteuren auch hier zeitsparende und kostengünstige Produkte zu liefern, haben wir das Befestigungssystem Power Line, ebenfalls aus Aluminium, entwickelt. Dazu gehören eine Montageschiene, der Dachhaken Power Hook und bei Bedarf ein Kreuzverbinder. Den höhen- und seitenverstellbaren Power Hook haben wir mit voreingestellten Stufen ausgestattet. Dadurch lässt sich der leichte aber höchst stabile Aluminium-Dachhaken schnell an die individuellen Dachgegebenheiten anpassen. Das Power-Line-System liefern wir so, dass es in wenigen Handgriffen mit nur einem Werkzeug montiert werden kann. Ein Ausklinken der Dachziegel ist dabei nicht nötig, wenn ergänzend unsere Blechersatzziegel verwendet werden. Der Test zeigt: Das Power-Line-System kann den Arbeitsaufwand bei der PV-Montage um bis zu 30 Prozent verringern. Power Line aus hochwertigem Aluminium An der Qualität sparen wir nicht: Die Komponenten fertigen wir aus leichtem, aber robustem Aluminium. Das sorgt für eine einfache Montage, einen günstigen Transport und eine langlebige Befestigung am Dach. Laborversuche bestätigen, dass das System auch hohen Lasten standhält und damit ebenso sicher und stabil ist wie schwere Edelstahl-Systeme. Wie Sie mit Power Line Zeit, Geld und Nerven bei der PV-Montage sparen, sehen Sie auch in unserem Video. Montagezeiten durch Blechersatzziegel verringern Die Arbeitszeit bei einer PV-Montage lässt sich auch durch Blechersatzziegel reduzieren. Sie haben die gleiche Form wie Ton- oder Betonziegel und sind aus robustem Metall, meist aus verzinktem Stahl. Die Anbringung der Ersatzziegel ist im Vergleich zu herkömmlichen Ziegeln auf dem Schrägdach deutlich einfacher, da die Ersatzziegel weniger Gewicht haben und nicht brechen können. Das hat einen weiteren Vorteil: Blechersatzziegel verringern das Risiko eines Ziegelbruchs. Sie können witterungsbedingte Drucklasten besser abfedern und erhöhen die Sicherheit für Ziegel und Dach. Günstige Blechersatzziegel kaufen Außerdem punkten Blechersatzziegel mit geringen Kosten. Je nach Dachart kommen Blechersatzziegel in Biberschwanz-Form, in Tegalit-Form oder in Form der Frankfurter Pfanne zum Einsatz. Alle Ziegelformen gibt es für nur wenige Euro in unserem Shop – wie gewohnt „made in Germany“ in bester Qualität. Wie einfach die Anbringung von Blechersatzziegel ist, zeigt unser Video. Montagefreundliche Produkte zu kleinem Preis Fazit: Mit durchdachten Produkten aus hochwertigen Materialien können Installationsbetriebe ihre Montagezeiten deutlich reduzieren. Das ist nicht teuer – im Gegenteil. Bei uns kaufen Sie Produkte direkt beim Hersteller und sichern sich so den günstigsten Preis.