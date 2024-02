Startseite Endlich eine Aufarbeitung der Tragödie vom Ahrtal? Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-14 19:03. Das neue Buch "Und dann fällt der Strom aus" von Markus Becker und Guido Quelle bringt wertvolle Erkenntnisse für Bürgermeister und Landräte Ingelheim 14.02.2024 In einer Zeit, in der die Resilienz unserer Infrastrukturen mehr denn je auf die Probe gestellt wird, veröffentlicht der Mentoren-Verlag "Und dann fällt der Strom aus...", ein wegweisendes Buch von Markus Becker und Guido Quelle. Dieses wichtige Werk fordert eine tiefgreifende Reflexion und entschlossenes Handeln, um die Robustheit und Zuverlässigkeit unserer lebenswichtigen Systeme zu gewährleisten. Die Autoren, beide führende Experten in ihren Feldern, verbinden ihre umfassenden Kenntnisse mit realen Erfahrungen, um ein Licht auf die Schwachstellen unserer aktuellen Infrastrukturen zu werfen. Mit "Und dann fällt der Strom aus..." präsentieren sie nicht nur eine Analyse der Risiken, die mit einer vernachlässigten Infrastruktur einhergehen, sondern bieten auch praxiserprobte Lösungen und Strategien zur Verbesserung der Resilienz. Buchdetails: Titel: Und dann fällt der Strom aus...

Durch die Kombination von Fallstudien, theoretischen Einsichten und handlungsorientierten Leitlinien appellieren Becker und Quelle an Entscheidungsträger in der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft, die Notwendigkeit einer umfassenden Stärkung unserer Infrastrukturen ernst zu nehmen. Das Buch richtet sich an ein breites Publikum, das sich für die nachhaltige Entwicklung und Sicherung unserer gemeinsamen Zukunft interessiert. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für jeden, der die Komplexität der Herausforderungen versteht und an der Erarbeitung von Lösungen interessiert ist. Für weitere Informationen und Rezensionsexemplare wenden Sie sich bitte an den Mentoren-Verlag. Über die Autoren:

Mit "Und dann fällt der Strom aus..." leisten Markus Becker und Guido Quelle, erfahrene Experten in den Bereichen Infrastruktur und Wachstumsmanagement, einen wesentlichen Beitrag zur Diskussion um die Zukunftssicherung unserer Gesellschaft. Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: "Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen."

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken "Mentoren-Verlag", "Telemach-Verlag" und "Herodot-Verlag" decken die unterschiedlichen Themen ab. Firmenkontakt

