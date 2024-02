Bayridge unterzeichnet Absichtserklärungen zum Erwerb von Beteiligungen an zwei Uranexplorationskonzessionen im Athabasca-Becken

Vancouver, British Columbia, 14. Februar 2024 / IRW-Press / - Bayridge Resources Corp. (CSE: BYRG) (Bayridge oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit CanAlaska Uranium Ltd. (CanAlaska) Absichtserklärungen (LOI) unterzeichnet hat, welchen zufolge es eine Beteiligung von jeweils bis zu 80 % an den Projekten Waterbury East und Constellation (die Projekte) von CanAlaska erwerben kann, die im Athabasca-Becken in Saskatchewan liegen.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärungen kann Bayridge eine Beteiligung von bis zu 80 % an jedem der Projekte erwerben, indem es Arbeiten absolviert und Bar- und Aktienzahlungen in drei festgelegten Earn-in-Phasen leistet: eine anfängliche Beteiligung von 40 % (Phase 1), eine zusätzliche Beteiligung von 20 % - Gesamtbeteiligung von 60 % (Phase 2) - und eine zusätzliche Beteiligung von 20 % - Gesamtbeteiligung von 80 % (Phase 3).

Die Absichtserklärungen sehen die folgenden verpflichtenden Arbeiten und Zahlungen für jede Earn-in-Phase vor:

- Projekt Waterbury East

o Phase 1 (40%ige Beteiligung): Zahlung von 265.000 $ in bar, Ausgabe von Stammaktien von Bayridge (Stammaktien) im Wert von 370.000 $ und Tätigung von Explorationsausgaben in Höhe von 1.500.000 $ innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum der endgültigen Vereinbarung (das Datum der Waterbury East-Vereinbarung);

o Phase 2 (60%ige Beteiligung): zusätzliche Zahlung von 220.000 $ in bar, Ausgabe von zusätzlichen Stammaktien im Wert von 385.000 $ und Tätigung von zusätzlichen Explorationsausgaben in Höhe von 1.500.000 $ innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der Earn-in-Phase 2 (etwa 2,5 Jahre nach dem Datum der Waterbury East-Vereinbarung); und

o Phase 3 (80%ige Beteiligung): zusätzliche Zahlung von 275.000 $ in bar, Ausgabe von zusätzlichen Stammaktien im Wert von 550.000 $ und Tätigung von zusätzlichen Explorationsausgaben in Höhe von 2.000.000 $ innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der Earn-in-Phase 3 (etwa 3,5 Jahre nach dem Datum der Waterbury East-Vereinbarung).

- Projekt Constellation

o Phase 1 (40%ige Beteiligung): Zahlung von 225.000 $ in bar, Ausgabe von Stammaktien von Bayridge (Stammaktien) im Wert von 315.000 $ und Tätigung von Explorationsausgaben in Höhe von 1.500.000 $ innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum der endgültigen Vereinbarung (das Datum der Constellation-Vereinbarung);

o Phase 2 (60%ige Beteiligung): zusätzliche Zahlung von 165.000 $ in bar, Ausgabe von zusätzlichen Stammaktien im Wert von 290.000 $ und Tätigung von zusätzlichen Explorationsausgaben in Höhe von 1.500.000 $ innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der Earn-in-Phase 2 (etwa 2,5 Jahre nach dem Datum der Constellation-Vereinbarung); und

o Phase 3 (80%ige Beteiligung): zusätzliche Zahlung von 210.000 $ in bar, Ausgabe von zusätzlichen Stammaktien im Wert von 415.000 $ und Tätigung von zusätzlichen Explorationsausgaben in Höhe von 2.000.000 $ innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der Earn-in-Phase 3 (etwa 3,5 Jahre nach dem Datum der Constellation-Vereinbarung).

In Bezug auf jedes Projekt wird nach erfolgreichem Abschluss von (a) Phase 1, wenn Bayridge sich dafür entscheidet, nicht in die nächste Phase einzutreten, oder die Optionszahlungen für Phase 2 nicht fristgerecht leistet, von (b) Phase 2, wenn Bayridge sich dafür entscheidet, nicht in die nächste Phase einzutreten, oder die Optionszahlungen für Phase 3 nicht fristgerecht leistet, oder von (c) Phase 3, ein Joint Venture gegründet, an welchem die Parteien entweder auf einer einfachen anteiligen Basis mitbeteiligt sein werden oder ihre Beteiligung nach einer vordefinierten linearen Verwässerungsformel verwässern. Sollte eine Partei ihren Anteil auf 10 % verwässern, verwirkt sie automatisch ihren Anteil am Projekt und erhält stattdessen eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % auf das Projekt.

Alle Stammaktien, die im Rahmen beider Optionsvereinbarungen an CanAlaska ausgegeben werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft. Darüber hinaus hat CanAlaska einer freiwilligen Wiederverkaufsbeschränkung für diese Aktien zugestimmt, wobei jeweils 25 % der Aktien 3, 6, 9 und 12 Monate nach ihrem Ausgabedatum von der freiwilligen Wiederverkaufsbeschränkung befreit werden.

Während aller Phasen der beiden Optionsvereinbarungen fungiert Bayridge als Betreiber der Projekte und ist berechtigt, eine Betreibergebühr zu erheben. Bayridge wird ein entscheidendes Stimmrecht in Bezug auf die jährlichen Explorationsprogramme haben, solange es in den verschiedenen Earn-in-Phasen die alleinige Finanzierung übernimmt. Ein sogenanntes Gebiet von beiderseitigem Interesse wird auf einen Radius von zwei Kilometern ab der äußeren Grenze der Projekte festgelegt, wobei alle Konzessionsgebiete innerhalb dieses Gebiets, die sich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung im Besitz von CanAlaska befinden, hiervon ausgeschlossen sind.

Bayridge führt derzeit eine Due-Diligence-Prüfung der Konzessionsgebiete durch, die zu den Projekten gehören. Nach erfolgreicher Due-Diligence-Prüfung werden sich die Parteien um den Abschluss und die Ausführung einer formellen Vereinbarung bemühen. Der Abschluss der in den Absichtserklärungen vorgesehenen Transaktionen steht unter dem Vorbehalt einer Reihe von Standardbedingungen für Transaktionen dieser Art, darunter unter anderem die Aushandlung und Ausführung von endgültigen Optionsvereinbarungen sowie die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Bayridge wird aktuelle Informationen zu dieser Transaktion bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

Charn Deol, CEO von Bayridge, meint dazu: Bayridge freut sich, dass es dem Unternehmen gelungen ist, Absichtserklärungen für zwei Uranexplorationsprojekte in der ertragreichen Athabasca-Region in Kanada auszuhandeln, die eine der weltweit führenden Quellen für hochgradiges Uran ist und derzeit etwa 15 % des weltweiten Urans liefert.

Update zum Konzessionsgebiet Sharpe Lake

Das Unternehmen möchte auch über den aktuellen Stand in seinem Konzessionsgebiet Sharpe Lake in Ontario informieren. Wie im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 10. November 2023 beschrieben, hat das Unternehmen das Recht, durch die Leistung bestimmter Bar- und Aktienzahlungen sowie die Tätigung bestimmter Explorationsausgaben eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Sharpe Lake zu erwerben, die Gegenstand einer NSR-Lizenzgebühr ist. Bislang hat das Unternehmen einen Auftragnehmer mit der Durchführung einer Flugmessung über dem Konzessionsgebiet beauftragt und in diesem Zusammenhang eine Anzahlung geleistet. Die Flugmessungen und der Rest des Phase-1-Explorationsprogramms werden voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer 2024 absolviert werden, sobald die Witterungsbedingungen dies zulassen.

Über Bayridge Resources Corp.

Bayridge Resources Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Batteriemetallprojekte gerichtet ist. Derzeit betreibt das Unternehmen ein Lithiumexplorationsprojekt in Ontario, das Konzessionsgebiet Sharpe Lake.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Charn Deol, Direktor und Chief Executive Officer

E-Mail: charnee@gmail.com

Tel: 604-760-1781

Zukunftsgerichtete Informationen

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Bayridge erwartet, glaubt oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können sich unter anderem auf folgende Punkte beziehen: die Bedingungen der vorgeschlagenen Optionsvereinbarungen mit CanAlaska; die Unterzeichnung der endgültigen Optionsvereinbarungen; die Erfüllung von Bayridges Verpflichtungen im Rahmen der Optionsvereinbarungen und die Ausübung von Bayridges Optionen im Rahmen dieser Vereinbarungen; die Bedingungen des vorgeschlagenen Joint Ventures zwischen Bayridge und CanAlaska; die Genehmigung der im Rahmen der Absichtserklärungen geplanten Transaktionen durch die Canadian Securities Exchange; und die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Konzessionsgebiet Sharpe Lake. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Bayridge auf der Grundlage seiner Erfahrung, der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen könnten, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Bayridge entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Bayridge nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu revidieren, um dem Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayridge Resources Corp.

Charn Deol

1480 - 885 West Georgia St.

V6C 3E3 Vancouver, BC

Kanada

email : charnee@gmail.com

Pressekontakt:

Bayridge Resources Corp.

Charn Deol

1480 - 885 West Georgia St.

V6C 3E3 Vancouver, BC

email : charnee@gmail.com