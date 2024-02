Brunswick Corporation kündigt Partnerschaft mit Apex.AI an, um die Fähigkeiten im Bereich der autonomen Technologie zu stärken

• Brunswick setzt für hochautomatisierte und autonome Anlegemanöver auf Software von Apex.AI.

• Die Premiere erlebt das System im Wasser auf der Miami Boat Show, die vom 14. bis 18. Februar stattfindet.

Mettawa, Illinois, Palo Alto, Kalifornien, 13.Februar 2024 — Die Brunswick Corporation, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Sportboote und maritimer Freizeitgestaltung, hat Apex.AI, den Software-Anbieter von sicherheitszertifizierten Embedded-Software und Middleware-Lösungen, als Partner für die softwaredefinierten Autonomiefunktionen der Brunswick Corporation ausgewählt. In der Zusammenarbeit werden die vom TÜV NORD sicherheitszertifizierten Produkte Apex.Grace und Apex.Ida in die kontinuierliche Weiterentwicklung von Brunswicks Ökosystem für autonome Funktionen als Teil der ACES-Strategie (Autonomy, Connectivity, Electrification, Shared Access) integriert. Die Software von Apex.AI unterstützt die nahtlose Zusammenführung der Brunswick-Systeme, in mit autonomer Technologie ausgestatten Booten und Schiffen, um das Erlebnis auf dem Wasser in vielfacher Hinsicht zu verbessern.

Durch die Integration des Apex.AI-Frameworks und der Middleware, kommen die Kunden der Brunswick Corporation künftig in den Genuss einer zuverlässigen Systemfunktionalität und -leistung, bei autonomen Manövern. Die von Apex.AI angebotene Software unterstützt die Brunswick Corporation dabei die Marken (unter anderem: Bayliner, Boston Whaler, Navan, Sea Ray, Quiksilver) technisch führend und die Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau zu halten.

"Die Bereitstellung von Spitzentechnologie ist der Schlüssel für ein hochwertiges Erlebnis mit dem Boot, das unsere Kunden von unseren Produkten erwarten und kennen", so Aine Denari, Präsidentin der Brunswick Boat Group. "Die Brunswick Corporation hat sich für Apex.OS - eine sicherheitszertifizierte Softwarelösung - entschieden, um Autonomiefunktionen zu ermöglichen, die unseren Kunden ein noch komfortableres und sichereres Erlebnis bieten, als sie es bisher kennen."

Das Softwarepaket Apex.OS von Apex.AI umfasst Apex.Grace - das sicherheitszertifizierte Software-Entwicklungskit für Mobilität, intelligente Maschinen und IoT sowie Apex.Ida, Software, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Datentransport gewährleistet.

Jan Becker, CEO von Apex.AI: "Wir freuen uns sehr, mit der Brunswick Corporation zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit, Funktionalität und den Komfort von Freizeitbooten zu verbessern. Unsere Softwarelösungen lassen sich problemlos auf die aktuellen und zukünftigen Sensorsysteme der preisgekrönten Boote von Brunswick und der Marineindustrie anwenden. Wir unterstützen Brunswick sehr gern dabei, den Bootssport mit autonomer Manöver- und Andocktechnologie zu verbessern und zu vereinfachen."

Über Apex.AI

Apex.AI ist ein globales Unternehmen mit deutschen Wurzeln und einem US-Schwerpunkt, das sichere, zertifizierte, entwicklerfreundliche und skalierbare Software für softwaredefinierte Land- und Wasserfahrzeuge sowie Mobilitätssysteme entwickelt. Das Kernprodukt des Unternehmens ist Apex.Grace, ein für die Automotive-Branche geeignetes, zuverlässiges Echtzeit-Software-Entwicklungskit (SDK). Apex.AI bietet den Kunden ein SDK, das sie dabei unterstützt, von hardwarezentrierten Produkten zu modernen softwarezentrierten Fahrzeugen überzugehen und Software schneller, kostengünstiger und mit geringerem Aufwand zu entwickeln.

In den vergangenen 25 Jahren hat Dr. Jan Becker das autonome Fahren, die Entwicklung von Robotersystemen und softwaredefinierte Fahrzeuge mitgestaltet. Er ist einer der ursprünglichen Autoren der SAE Autonomy Levels und hält mehr als 50 Patente. Seine Forschungen und wissenschaftlichen Artikel über autonome Fahrzeuge und Automobilsoftware werden vielfach zitiert.

Zu den jüngsten Erfolgsgeschichten von Apex.AI gehören:

MOIA: Entwicklung des firmeneigenen Fahrgastmanagementsystems für den autonomen VW ID Buzz für den VW-eigenen MOIA-Ridepooling-Dienst.

AGCO: Apex.AI assitiert AGCO (ein international führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Landmaschinen und Präzisionsagrartechnologie) bei der Verkürzung der F&E-Zeiten. Das Ziel sind intelligente und hochautomatisierte landwirtschaftliche Lösungen für die Zukunft, ein Beispiel ist der Feldroboter Fendt Xaver.

KRONE und LEMKEN: Apex.AI unterstützt KRONE, einen Hersteller von Landmaschinen und Präzisionslandmaschinentechnik, und LEMKEN, ein Unternehmen, das innovative Maschinen für die Bodenbearbeitung, Aussaat und nachhaltige Pflanzenpflege herstellt, bei der Entwicklung kommerziell nutzbarer autonomer Landwirtschaftssysteme. Ein Beispiel ist das Konzeptfahrzeug „Combined Powers". Dabei handelt es sich um eine autonome Antriebseinheit, die als intelligentes System zum Pflügen, Kultivieren, Säen, Mähen, Wenden und Schwaden dient. In der Überführung des Konzeptfahrzeugs vom Prototypenstadium in die Serienproduktion, kommt das Software Development Kit (SDK) von Apex.AI zum Einsatz.

Der Hauptsitz von Apex.AI befindet sich in Palo Alto, Kalifornien, USA, mit Büros in Berlin, München, Stuttgart in Deutschland, Göteborg in Schweden, Tokio in Japan und Pangyo in Südkorea. Bis heute hat Apex.AI mehr als 75 Millionen US-Dollar von Risiko-, Finanz- und strategischen Investoren erhalten, darunter AGCO,?Airbus Ventures,?Canaan,?Continental AG,?Daimler Truck,?HELLA Ventures,?Jaguar Land Rover’s?InMotion Ventures,?Lightspeed,?Orillion, Toyota Ventures,?Volvo Group Venture Capital?und?ZF.

Über Brunswick Corporation

Die Brunswick Corporation (NYSE: BC) ist der weltweit führende Anbieter von Wassersportprodukten und bietet Innovationen, die das Erlebnis auf dem Wasser und darüber hinaus verändern. Unsere einzigartigen, technologiebasierten Lösungen basieren auf fundierten Erkenntnissen der Verbraucher und werden von unserer Überzeugung angetrieben, dass "Next Never Rests™". Brunswick ist bestrebt, in der Branche führend zu sein, der beste und vertrauenswürdigste Partner für unsere zahlreichen Kunden zu sein und Synergien und Ökosysteme aufzubauen, die es uns ermöglichen, Konventionen in Frage zu stellen und die Zukunft zu definieren. Brunswick ist die Heimat von mehr als 60 branchenführenden Marken. In der Kategorie der Schiffsantriebe gehören zu diesen Marken Mercury Marine, Mercury Racing, MerCruiser und Flite. Zu Brunswicks umfassender Kollektion von Teilen, Zubehör, Vertriebs- und Technologiemarken gehören Mercury Parts & Accessories, Land 'N' Sea, Lowrance, Simrad, B&G, Mastervolt, RELiON, Attwood und Whale. Unsere Bootsmarken gehören zu den bekanntesten der Welt, darunter Boston Whaler, Lund, Sea Ray, Bayliner, Harris Pontoons, Princecraft und Quicksilver. Zu unseren Service-, Digital- und Sharing-Access-Geschäften gehören Freedom Boat Club, Boateka und eine Reihe von Finanzierungs-, Versicherungs- und Garantieverlängerungsgeschäften. Brunswick konzentriert sich zwar in erster Linie auf die Schifffahrtsindustrie, nutzt aber auch erfolgreich sein Portfolio an fortschrittlichen Technologien, um eine außergewöhnliche Reihe von Lösungen für mobile und industrielle Anwendungen anzubieten. Brunswick hat seinen Hauptsitz in Mettawa, IL, und beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter.

