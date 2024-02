Startseite ASCOMP stellt Synchredible Version 8.2 vor: Vereinfachte Daten-Synchronisation für Windows-Nutzer Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-02-13 16:22. Datensynchronisation unter Windows muss nicht kompliziert sein. ASCOMP bietet mit Synchredible Version 8.2 hierfür eine einfache und benutzerfreundliche Software-Lösung. Gerlingen, 13. Februar 2024 - ASCOMP, ein führender Entwickler von Softwarelösungen für Datenmanagement, gibt die Veröffentlichung von Synchredible Version 8.2 bekannt. Diese neueste Version ihrer bewährten Windows-Software bietet Nutzern eine einfache und effiziente Möglichkeit, Dateien, Ordner und ganze Laufwerke zu synchronisieren, zu kopieren und zu sichern. Synchredible 8.2 zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit und seine leistungsstarken Funktionen aus. Die Software wurde entwickelt, um den komplexen Prozess der Datensynchronisation zu vereinfachen und Benutzern aller Erfahrungsstufen eine nahtlose Erfahrung zu bieten. Zu den wichtigsten Merkmalen von Synchredible 8.2 gehören: * Einfache Bedienung: Die Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, Dateien und Ordner mit nur wenigen Klicks zu synchronisieren, zu kopieren oder zu sichern. Auch für Einsteiger ist die Bedienung unkompliziert und schnell erlernbar.

* Umfassende Synchronisierungsoptionen: Synchredible 8.2 bietet eine Vielzahl von Synchronisierungsoptionen, darunter bidirektionale Synchronisierung, Einweg-Synchronisierung und zeitgesteuerte Synchronisierung. Diese Flexibilität ermöglicht es Benutzern, ihre Daten genau nach ihren Anforderungen abzugleichen.

* Automatisierung: Mit der automatisierten Synchronisierungsfunktion können Benutzer regelmäßige Sicherungsaufgaben planen, um sicherzustellen, dass ihre Daten immer aktuell und geschützt sind. "Wir freuen uns, Synchredible Version 8.2 auf den Markt zu bringen", so Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH. "Mit dieser neuen Version haben wir uns darauf konzentriert, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und gleichzeitig leistungsstarke neue Funktionen für die Datensicherung und Datensynchronisation bereitzustellen. Wir sind zuversichtlich, dass Synchredible 8.2 die Anforderungen unserer Kunden erfüllen wird, indem es ihnen eine einfache und effiziente Lösung für die Synchronisation, Kopie und Sicherung ihrer Daten bietet." Synchredible Version 8.2 ist ab sofort über die ASCOMP-Website www.ascomp.de verfügbar. Für private Nutzung steht die kostenlose Standard Edition zum freien Download bereit. Sie zeigt gelegentlich eine Werbefenster an, welches in der kostenpflichtigen und für geschäftliche Nutzung freigegebenen Vollversion entfällt (Preis: ab 39,90 Euro). ASCOMP ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Datenmanagement. Das Unternehmen entwickelt innovative Softwareprodukte, die es Benutzern ermöglichen, ihre Daten effizient zu verwalten, zu sichern und zu synchronisieren. Mit einem starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit hat sich ASCOMP als vertrauenswürdiger Partner für Millionen von Kunden weltweit etabliert. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ASCOMP Software GmbH

Herr Andreas Ströbel

Füllerstraße 2/1

70839 Gerlingen

Deutschland fon ..: +4917663818830

web ..: https://www.ascomp.de

email : stroebel@ascomp.de ASCOMP ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Datenmanagement. Das Unternehmen entwickelt innovative Softwareprodukte, die es Benutzern ermöglichen, ihre Daten effizient zu verwalten, zu sichern und zu synchronisieren. Mit einem starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit hat sich ASCOMP als vertrauenswürdiger Partner für Millionen von Kunden weltweit etabliert. Pressekontakt: ASCOMP Software GmbH

Herr Andreas Ströbel

Füllerstraße 2/1

70839 Gerlingen fon ..: +4917663818830

email : stroebel@ascomp.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten