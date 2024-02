Startseite Hommage an München und Berlin: Innovative Designeruhren von BWG Bavaria Watch und FineWatchesBerlin Pressetext verfasst von Henner1111 am Mo, 2024-02-12 13:50. München / Berlin, 12. Februar 2024

In der Welt der exklusiven Uhrenhersteller setzen die Münchner BWG Bavarian Watch und die Berliner FineWatchesBerlin neue Maßstäbe mit ihren einzigartigen Kreationen, die den Charme und die Geschichte ihrer jeweiligen Städte widerspiegeln.

BWG Bavarian Watch – ISARIA: Die Münchner Eleganz am Handgelenk

Der kleine, aber feine Uhrenhersteller BWG Bavarian Watch, unter der Leitung des renommierten Münchner Industriedesigners Frank Giese, präsentiert stolz ihre neueste Kreation: die ISARIA. Diese Sportuhr ist eine Hommage an die bayerische Landeshauptstadt und ihren Fluss Isar.

Das Zifferblatt der ISARIA-Uhr fängt die wilden und ungezähmten Wellen der Isar ein, während die klare Grafik die Uhrzeit leicht erkennbar macht. Die grüne und blaue Farbpalette repräsentiert die Isar im Frühling und den klaren Himmel an sonnigen Tagen. Die ISARIA Uhr ist nicht nur elegant, sondern auch äußerst funktional – wasserdicht bis 200 m, flache Konstruktion, einseitig drehbare Lünette und leuchtende Indizes.

Die ISARIA wird mit einem komfortablen Kautschuk-Sportarmband geliefert, das durch ein Schnellverschlusssystem leicht gegen Lederarmbänder oder hochwertige Metallgeflechtbänder austauschbar ist. Das Herzstück der Uhr bildet das Schweizer Landeron L24 manufacture Werk, das auf dem bewährten ETA 2824 Kaliber basiert. Technische Spezifikationen Isaria-Uhr:

· Schweizer Landeron L24 manufacture Werk

· Gangreserve von 40 Stunden

· Stahl 316L Gehäuse, wasserdicht bis 200 m

· Saphirglas, kratzfest vorne und hinten

· Einseitig drehbare Lünette mit 120 Klicks

· Anti-allergisches medizinisches Silikonarmband

· Made in Gemany – mit einem Schweizer Herz Vor der Markteinführung durchläuft die ISARIA strenge Tests, um höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. FineWatchesBerlin – HANSAVIERTEL: Die Klare Designsprache der Hauptstadt

Die Berliner Uhrenmanufaktur FineWatchesBerlin, unter der kreativen Leitung von Wilfried Liefer und Mia-Phyllis, erfreut sich wachsender Beliebtheit mit einzigartigen Kreationen, die von der klaren Designsprache der Bauhausschule inspiriert sind.

Besonders erfolgreich ist die Automatik-Armbanduhr HANSAVIERTEL, benannt nach einem Musterbeispiel für moderne Architektur und Stadtplanung in den fünfziger Jahren in Berlin-Mitte.

Die Uhr besticht durch ihre klare Linienführung, die charakteristisch für die Bauhaus-Ästhetik ist. Die hochwertige Verarbeitung und das präzise Automatikwerk machen die HANSAVIERTEL zu einem zeitlosen Accessoire. Technische Spezifikationen HANSAVIERTEL - Uhr:

· Modifiziertes Miyota Cal. 8315 Automatikwerk

· Durchmesser: 40,5 mm

· Wasserdicht: 100 Meter

· Gangreserve: 60 Stunden

· Glas: Safirglas, vorn und hinten

· Lederband: 20mm handgearbeitet, in Zifferblattfarbe, Schnellwechsel Mechanik

· Made in Germany / Ruhla Gemeinsame Aktivitäten und Unterstützung durch Marketingexperten

Beide Uhrenmanufakturen haben sich mit einigen weiteren spannenden Uhren-Microbrands zusammengeschlossen, um durch gemeinsame Ausstellungen und andere Aktivitäten die Bekanntheit weiter zu erhöhen. Im Februar haben sie den Münchner Marketingexperten Heinrich Hess von HGH Innovation GmbH (https://hgh-innovation.com) mit der Unterstützung bei Marketing und Vertrieb beauftragt. Seien Sie gespannt auf weitere Informationen!

Die Uhren ISARIA von BWG Bavarian Watch und HANSAVIERTEL von FineWatchesBerlin sind ab sofort bei ausgewählten Händlern und online über https://www.bavarian-watch.com/ und https://www.finewatches.berlin/ erhältlich. Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Pressekontakt BWG Bavarian Watch und FineWatches Berlin:

