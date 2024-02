Everlast Media GmbH eröffnet weiteren Standort in Neu-Ulm: Unternehmensberatung sucht 20 neue Mitarbeiter

Die Everlast Media GmbH, eine digitale Unternehmensberatung mit Hauptsitz in Biberach an der Riß, nimmt neue Dimensionen an. Das Unternehmen eröffnet ab sofort einen zweiten Standort in Neu-Ulm, so teilt der Geschäftsführer Viktor Schöck mit. Die bisher ausschließlich remote arbeitende Everlast Media GmbH ist nun in der Turmstraße 55, 89231 Neu-Ulm zu finden und bietet Platz für mindestens weitere 20 Mitarbeiter.

Geschäftsführer Viktor Schöck: "Es war zwingend notwendig, einen weiteren Standort zu eröffnen, um den wachsenden Kundenanfragen gerecht zu werden und das Team entsprechend zu verstärken. Mit der Einrichtung dieses zusätzlichen Standorts schaffen wir ausreichend Raum, um unsere Expansionspläne für das laufende Jahr umzusetzen. Die zentrale Lage in der Turmstraße in Neu-Ulm und die hochmoderne Ausstattung sind besonders attraktiv für Mitarbeiter aus der Region. Wir freuen uns bereits neue Teammitglieder sowie auch Kunden bei uns zu begrüßen."

Mit über 800 Quadratmetern im neuen Standort in Neu-Ulm stehen der Unternehmensberatung neben weiteren Arbeitsplätzen auch Seminarräume und ein Filmstudio zur Verfügung. Das bestehende Team bleibt überwiegend im Homeoffice, am Standort in Ulm schafft Everlast Media neue Arbeitsplätze und sucht daher weitere Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Telesales, Verkaufsberater und Marketing-Manager.

“Wir sind nicht gekommen, um kleine Brötchen zu backen. Unser Ziel ist es, auf unseren bisherigen Unternehmenserfolgen, die wir die letzten Jahre im Online-Bereich erreicht haben, aufzubauen und Neu-Ulm als „Nr. 1 Marketing-Hauptstadt Deutschlands” bekannt zu machen. Da ich selbst in der Region aufgewachsen bin, freue ich mich besonders, unsere Wachstumspläne von unserer neuen hiesigen Firmenzentrale in die Tat umzusetzen.” teilt Geschäftsführer Schöck mit.

Mehr Informationen finden Bewerber unter https://everlastkarriere.de

Über Everlast Media:

Als digitale Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf innovativem Marketing hilft die Everlast Media GmbH Selbstständigen und Unternehmen dabei, auf Social Media sichtbar zu werden, Reichweite aufzubauen und planbar Kunden zu gewinnen. Everlast Media baute die letzten 5 Jahre selbst über 3 Millionen Follower auf der Plattform Instagram auf und betreut bis heute knapp 100 eigene Profile in allen relevanten Marktnischen. Gemeinsam mit ihrem Expertenteam halfen die Gründer Leonard Schmedding, Marvin Schienbein, Stevo Topic und Geschäftsführer Viktor Schöck seit 2021 mehr als 1000+ Selbstständigen, ihr Unternehmen erfolgreich zu digitalisieren und nachhaltig zu skalieren.

Pressekontakt:

Everlast Media GmbH

Rißstraße 17

88400 Biberach an der Riß

presse@everlast.media

+49 176 66367935