Startseite Erreiche dein Wohlfühlgewicht mit intueat Pressetext verfasst von SeppausBaL am Fr, 2024-02-09 13:16. intueat, ein innovatives Online-Abnehmprogramm, revolutioniert die Herangehensweise an Gewichtsverlust und Wohlbefinden. Anstatt auf strenge Diäten zu setzen, setzt intueat auf intuitives Essen, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen und ein gesundes Essverhalten zu fördern. Nie wieder Heißhunger, Verzicht und Diätregeln intueat setzt sich zum Ziel, Menschen ein für alle Mal von Heißhungerattacken, Verzicht und den typischen Einschränkungen traditioneller Diäten zu befreien. Das Programm basiert auf dem Prinzip des intuitiven Essens, das darauf abzielt, die inneren Abnehmblockaden zu erkennen und an der Wurzel aufzulösen. "Unsere Philosophie bei intueat besteht darin, ein gesundes und natürliches Essverhalten zu fördern. Wir wollen, dass Menschen die Freude am Essen wiederentdecken, ohne sich ständig an strikte Regeln halten zu müssen."

Das intueat-Programm in Kürze: Intuitives Essen erlernen: intueat vermittelt die Grundprinzipien des intuitiven Essens, die darauf abzielen, wieder eine bewusste Verbindung zu Nahrungsmitteln herzustellen und natürliche Hunger- und Sättigungssignale zu erkennen. Abnehmblockaden lösen: Durch gezielte Ansätze werden innere Blockaden, die den Gewichtsverlust behindern, aufgedeckt und aufgelöst. Dies ermöglicht einen nachhaltigen und dauerhaften Gewichtsverlust. Natürliches Essverhalten entwickeln: intueat hilft Teilnehmern dabei, ein entspanntes Verhältnis zum Essen aufzubauen, ohne auf strikte Diätregeln oder restriktive Maßnahmen zurückgreifen zu müssen. Keine Diäten mehr: Mit intueat sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer langfristig die Notwendigkeit von Diäten hinter sich lassen und stattdessen ein ausgewogenes und gesundes Verhältnis zum Essen entwickeln. Über intueat: intueat ist ein führendes Online-Abnehmprogramm, das darauf abzielt, Menschen zu helfen, ihr Wohlfühlgewicht auf natürliche Weise zu erreichen und dabei ihre Beziehung zum Essen zu transformieren. Das Programm wird von Experten auf dem Gebiet des intuitiven Essens geleitet und hat bereits tausenden Menschen geholfen, einen nachhaltigen Gewichtsverlust zu erleben. Impressum:

Werner-Josef Breuherr

Arnulfstr. 177

80634 München

mobil: +4915228173791

e-Mail: josef.breuherr@gmx.de

Ansprechpartner: Werner-Josef Breuherr

https://intuitiv-essen.fitness Über SeppausBaL Komplettes Benutzerprofil betrachten