Startseite Kündigung erhalten? E-Book als Ratgeber für Arbeitnehmer Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-02-09 08:35. Der Leitfaden in wirtschaftlich unsicheren Zeiten und Schlüssel zum Verstehen des Kündigungsschutzes. Aufgrund der jüngsten wirtschaftlichen Prognosen für Deutschland im Jahr 2024, die eine anhaltende Rezession vorhersagen (Quelle M. Huether, t-online.de), gewinnt das Thema Kündigungsschutz für Arbeitnehmer zunehmend an Bedeutung. Das neue E-Book von Arnim Buck, Fachanwalt für Arbeitsrecht, "Das Einmaleins des Kündigungsschutzes", bietet in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit einen unverzichtbaren Ratgeber, sollte eine Kündigung ins Haus stehen oder bereits ausgesprochen worden sein. Das neue E-Book von Arnim Buck ist ein Leitfaden rund um das Thema Kündigung durch den Arbeitgeber, vollgepackt mit zusätzlichen, detaillierten Informationen und praktischen Tipps. Es geht auf die entscheidenden Aspekte des Kündigungsschutzes ein und erklärt:

-was eine Kündigungsschutzklage ist,

-wie das Verfahren läuft,

-welche Voraussetzungen es gibt,

-welche Fristen einzuhalten sind und

-gibt praktische Tipps für den Umgang mit einer Kündigung. Zusätzlich bietet das E-Book eine ausführliche Erläuterung zu den Themen Anwaltswahl, Finanzierung der Anwaltskosten, Prozesskostenhilfe sowie zu den Erfolgschancen bei einer Kündigungsschutzklage. Es behandelt auch mögliche Kündigungsgründe und gibt Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen. In einer Zeit, in der viele deutsche Unternehmen eine wirtschaftliche Flaute erwarten und Investitionen zurückhalten, ist dieses E-Book eine unverzichtbare Ressource für Arbeitnehmer, um ihre Rechte zu verstehen und zu verteidigen. Um den Kündigungsschutz zu verstehen, erläutert das E-Book mit praxisnahen Beispielen, einem leserfreundlichen Ansatz und hilfreichen Checklisten wie, wann und ob man sich gegen eine Kündigung wehren kann und welche Voraussetzungen dazu gebraucht werden. Das Wissen um diese "Spielregeln" sind oftmals entscheidend, wenn man einer Kündigung widersprechen möchte. Wurde eine Kündigung ausgesprochen, sollten als erstes die rechtlichen Bedingungen und die Gründe für die Entlassung sorgfältig geprüft werden. Das sollten Arbeitnehmer in jedem Fall mit dem Rechtsanwalt ihres Vertrauens zeitnah tun, um sich alle vorhandenen Möglichkeiten offenzuhalten. Fachanwalt für Arbeitsrecht Arnim Buck sagt dazu: "Ich habe in meinem Anwaltsleben schon viel erlebt und Garantien gibt es selten. Aber eines gilt: Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Und wer seinen Risiken und Chancen kennt, der steht einfach besser da!" Das E-Book "Das Einmaleins des Kündigungsschutzes. Was Sie unbedingt wissen sollten, wenn Sie die Kündigung von Ihrem Arbeitgeber erhalten." ist ab sofort online im Proxima B-Verlag erhältlich und bietet wertvolle Unterstützung in unsicheren Zeiten.

Weitere Informationen hier: Direkt zum E-Book (https://kanzlei-arnimbuck.de/produkt/e-book-das-einmaleins-des-kuendigun...) Die Lektüre dieses E-Books ersetzt im Einzelfall keine Rechtsberatung. Der Inhalt dieses E-Books, insbesondere die Info-Boxen und Tipps, sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen von dem Autor erstellt worden; deren Inhalt sind nur als Anregungen für die Lösung typischer Fallgestaltungen zu verstehen. Keineswegs soll damit die individuelle Beratung im Einzelfall ersetzt werden. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem E-Book enthaltenden Ausführungen. Wer ein konkretes rechtliches Anliegen hat, sollte sich eine rechtliche Beratung von dem Anwalt seines Vertrauens einholen. Die Kanzlei Arnim Buck, geleitet von Fachanwalt für Arbeitsrecht und Notar Arnim Buck, bietet umfassende Rechtsberatung und Notariatsdienstleistungen. Herr Buck, Jahrgang 1968, ist seit 1997 als Rechtsanwalt tätig und spezialisierte sich 2001 als Fachanwalt für Arbeitsrecht. 2006 wurde er zum Notar bestellt. Mit seiner langjährigen Erfahrung und fundierten Fachkenntnissen bietet Herr Buck seinen Mandanten maßgeschneiderte Lösungen in komplexen Rechtsangelegenheiten. Als Autor bringt er zudem eine besondere Perspektive in die Rechtspraxis ein, wie hier wieder in dem Leitfaden zum Kündigungsschutz geschehen. Weitere Informationen unter: https://www.kanzlei-arnimbuck.de Kontakt

Kanzlei Arnim Buck

Arnim Buck

Rathausstraße 14

22941 Bargteheide

+49453250594-0

https://kanzlei-arnimbuck.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten