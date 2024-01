Startseite MeetLobby verbindet über 40 Städte und Gemeinden in NRW Pressetext verfasst von MeetLobby am So, 2024-01-28 10:14. In Zeiten tiefgreifender gesellschaftlicher Wandlungen, bei denen Single Haushalte und ältere Bürgern: innen unaufhörlich zunehmen, entstehen neue Herausforderungen für die Kommunen. Die digitale Nachbarschaftsnetzwerk-MeetLobby, unter der Führung von Roland Richert, nimmt diese Herausforderung an und erweitert seine Plattform um über 40 Städte und Gemeinden in NRW. Sie verbindet Nachbarn und strebt einen kontinuierlichen Ausbau ihrer sozialen Wirkkraft an. Stärkung der Nachbarschaft – Neue Verbindungen für NRW MeetLobby ist nicht nur ein digitaler Treffpunkt für Nachbarn, sondern dient auch als ein Katalysator für soziale Interaktionen und fördert den Zusammenhalt der Gemeinde. Sie bündelt die Interessen der Bewohner: innen und erschafft so im unmittelbaren Wohnumfeld ein soziales Miteinander, welches eine zentrale Säule für ein funktionierendes Zusammenleben ist. Mit mehr als 40 verknüpften Städten und Gemeinden breitet sich die digitale Plattform in Nordrhein-Westfalen schnell aus und baut die Gemeinschaft stetig aus, während sie gleichzeitig ein wichtiges Defizit in unserer oft distanzierten modernen Gesellschaft füllt. Die Herausforderung und das Lösungsangebot Der Stand der Dinge ist klar. Immer mehr Single-Haushalte und eine steigende Anzahl älterer Bürger und Bürgerinnen prägen das Bild unserer Gesellschaft. Dieser gesellschaftliche Wandel ist unübersehbar und das fehlende Eingebunden sein in der Nachbarschaft kann auch Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen haben. MeetLobby greift diese Problematik auf und schafft durch die Verknüpfung der Nachbarn ein Gemeinschaftsgefühl, welches den gesellschaftlichen Herausforderungen trotzt. Zusätzlichen Informationen zufolge, wird die Bevölkerung aufgerufen, selbst aktiv zu werden und das Leben in ihrem Stadtteil positiv zu beeinflussen. Dies ist möglich durch das Engagieren bei MeetLobby. All die Menschen, die sich bereits engagieren, freuen sich auf weitere Mitgestaltende, die proaktiv dazu beitragen wollen, ein wirksameres und warmherzigeres Zusammenleben zu schaffen. Auch wenn die Technologie dazu dient, Abstände zu verkürzen und die Menschen näher zusammenzubringen, bleibt der menschliche Touch ausschlaggebend für den Erfolg von Gemeinschaften. Für Roland Richert bedeutet das: "Es ist wichtig, das Zusammenleben in der Gemeinschaft zu stärken, um eine solidarische und empathische Gesellschaft zu fördern." Diese Initiative richtet sich an Kunden, Medien, Mitarbeiter und die breite Öffentlichkeit, die Bedeutung der Stärkung der Nachbarschaftsbande sowohl auf individueller als auch auf Gemeindeebene hervorzuheben. MeetLobby steht für Zusammenhalt und Unterstützung in der Nachbarschaft. Als digitaler Knotenpunkt trägt das Unternehmen dazu bei, die alltäglichen Herausforderungen der Nachbarn zu meistern und das gemeinschaftliche Zusammenleben zu fördern. Durch das Zusammenbringen der Nachbarn und das Aufgreifen gemeinsamer Interessen strebt MeetLobby eine solidarische und gepflegte Nachbarschaft an. Über MeetLobby Komplettes Benutzerprofil betrachten