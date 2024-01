Startseite Viel Lesefreude Pressetext verfasst von Kummer am Fr, 2024-01-26 06:49. Die folgenden Buchtipps aus dem Karina-Verlag bieten rundum Lesespaß. Bestimmt ist auch für Sie das passende Werk dabei. Die schönsten Geschichten der MIK-Kids

Die MIK-Klasse der OVS Prückelmayrgasse und ihr Freizeitpädagoge Markus Wöhrer präsentieren ihr erstes selbst geschriebenes und gestaltetes Buch. Die Geschichten sowie die Illustrationen stammen allesamt von den Kindern der MIK-Klasse. Nur bei den Klassengeschichten sind einige der Illustrationen von Markus Wöhrer.

Lasst euch einladen auf eine magische Reise und viele Abenteuer.

In diesem Buch findet Ihr neben Märchen und Fabeln viele Fantasy-, Abenteuer- und humoristische Geschichten. Die Kinder haben sehr hart an diesem Buch gearbeitet und sich mit den Geschichten selbst übertroffen.

Das Buch ist im größeren Format 17 x 22 cm Chiaras Welt

Chiara ist eine ganz normale Katze. Oder doch nicht? Der Kopf zu rund, die Beine zu kurz, etwas zu klein geraten und ein Silberblick, der seinesgleichen sucht. Durch ihre vierbeinigen Mitbewohnerinnen gemobbt und eingeschüchtert, lebt sie ein einsames und zurückgezogenes Leben.

Doch dann verändert sich alles und das scheue Katzenmädchen mutiert zum liebenswerten, mit allen Wassern gewaschenen Plüschkobold, der nicht nur sein Frauchen voll im Griff hat ... MordsZeit 2, KrimiAutorInnen Österreichs

Wir KrimiAutorInnen sind Wiederholungstäter, zumindest was spannende Lektüre betrifft. Bereits zum zweiten Mal stellen wir uns der "Königsdisziplin", – einen kompletten Krimi mit fünf Minuten Lesezeit zu schreiben und dies ohne Honorar. Der Erlös dieses Werkes geht an die Kinderkrebshilfe.

Sechsundzwanzig fesselnde Geschichten, gewürzt mit handgezeichneten Illustrationen von Karina Pfolz, vertreiben unseren Leser-innen und Lesern die Langeweile und sind ein guter Begleiter für die Lesefreude zwischen-durch.

Und auf den Geschmack gekommen? Mehr über uns und unsere Publikationen findet sich auf unserer Webseite www.krimiautorinnen.at Es ist Zeit für – 20 inspirierende Herzensbotschaften

Liebe, Mitgefühl, Achtsamkeit, Verständnis sowie Verantwortung, Mut und Aufrichtigkeit sind essenziell für das Zusammenleben der Menschen. Und genau darum geht es in diesem Buch: Die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass nur ein Miteinander die Zukunft - die eigene sowie auch die der nächsten Generationen - sichern wird. In diesen inspirierenden Kurzgeschichten kommen zwanzig Engel zu Wort, die sich über Werte wie Dankbarkeit, Toleranz, Würde und Verzeihen Gedanken machen.

Sie sollen die Menschen zum Nachdenken anregen und das Bewusstsein für ein harmonisches Miteinander schärfen. Egal, ob aus esoterischen, schamanischen, religiösen oder sonstigen Beweggründen: Der Glaube und das Wissen um Engel sind in den unterschiedlichsten Kulturen verbreitet.

Engel sind Botschafter, Vermittler und Begleiter. Sie helfen und beschützen, bringen Leichtigkeit, Sicherheit und Vertrauen. Engel sind fürsorglich, liebevoll und gütig. Sie ermutigen und wollen für jeden Einzelnen nur das Beste - so auch für die Menschen: Ein glückliches und erfülltes Leben in Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung Zu den Büchern geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/ Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/ Über Kummer Komplettes Benutzerprofil betrachten