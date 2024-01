Ein Lieblingsplatz für Familien

Familienfreundliche Skigebiete, viel Platz zum Toben und der pure Wintergenuss für Groß und Klein. Familien müssen sich im Wander- und Wellnesshotel Gassner **** Superior nicht für eins entscheiden.

Was es braucht, um als Familie einen unvergesslichen Winterurlaub in den Bergen zu verbringen? Einen Wohlfühlort, an dem die Winterlust zu einzigartigen Berggeschichten wird. Der vieles von dem, was Familien für eine entspannte Auszeit brauchen, schon natürlicherweise bietet. Und somit ganz schnell zum Lieblingsplatz wird. Neukirchen am Großvenediger gilt dafür als besonderer Geheimtipp. Die Region bietet aktiven Familien alles, was es für unvergesslich schöne Tage im Schnee braucht: abenteuerliche Rodelbahnen. Skigebiete für jedes Level. Zahlreiche Angebote, die den Urlaub mit der Familie nicht nur erleichtern, sondern ideal abrunden. Und obendrauf: das Wander- und Wellnesshotel Gassner **** Superior mit seinem 1.200 m² großen SPA, den gemütlichen Familienzimmern und Gastgebern, deren Herzen besonders für Familien schlagen.

Bewegt, entspannte Familienmomente - von der Ankunft bis zur Abreise

Das Schöne am Urlaub im Hause Gassner: Alles läuft völlig entspannt. Kein langes Packen, denn jegliche Ausrüstung kann man sich vor Ort leihen. Die Tickets für den Skispass liegen auf Wunsch schon an der Rezeption bereit. Und große Pläne braucht man auch nicht zu schmieden - denn hier geht jeder seine eigenen Winterwege, ganz nach Lust und Laune. Während Papa mit der ersten Gondel zum Skifahren aufbricht, lässt sich der Rest der Familie noch ein wenig mehr Zeit beim gemeinsamen Frühstück. Der Weg zum Übungslift direkt am Hotel ist übrigens auch nicht weit. Hier lernen kleine Nachwuchsskifahrer ihre ersten Schwünge und können, wenn sie müde werden, jederzeit ins Hotel zurück. Zum Planschen im Hallenbad oder für ein kurzes Nickerchen auf dem Zimmer. Früher oder später winkt dann die heiße Schokolade im gemütlichen Wohnzimmer, für die auch Oma und Opa, nach ihrer Winterwanderung mit Wanderführerin Moni, rechtzeitig zurück sind. So verbindet man in diesem Hause sämtliche Vorlieben und findet doch spätestens für ein gemeinsames Abendessen und den gemütlichen Spielabend wieder verlässlich zusammen.

Kein Familienwinter ohne Skisport!

Während die Kids im Skikurs spielerisch lernen, wie man auf zwei Brettern steht, genießen die Erwachsenen die sorgenfreie Winterlust beim Skifahren. Und urlaubt man im Hause Gassner, so kann man mit der Wildkogel-Arena, der Zillertal Arena und den Kitzbüheler Alpen zwischen gleich drei erfrischend unterschiedlichen Skigebieten wählen. Der kostenlose Skibus steuert an, wonach einem gerade ist. Von der Wildkogel-Arena führt sogar eine eigene Abfahrt bis direkt hinters Hotel - bequemer geht's kaum.

Übrigens: Diesen Winter wird ein eigener Transfer vom Salzburger Flughafen bis nach Neukirchen angeboten. Bequem online buch- und zahlbar - so startet die Entspannung schon bei der Anreise.

