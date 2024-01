BioMetrics stellt die neue Cura One Plus vor - die Evolution der Gesundheits-Smartwatches

BioMetrics präsentiert stolz die Cura One Plus Smartwatch. Als Fortsetzung des erfolgreichen Modells Cura One bietet sie bewährte Gesundheitsüberwachung und innovative Features.

Tallinn, Estland - Januar 2024

BioMetrics, das führende Technologieunternehmen mit Sitz in Tallinn, Estland, freut sich, die Markteinführung seiner neuesten Innovation, der Cura One Plus Smartwatch, bekannt zu geben. Als Weiterentwicklung des erfolgreichen Modells Cura One, bietet die Cura One Plus nicht nur bewährte Gesundheitsüberwachungsfunktionen, sondern auch zahlreiche neue Features, die den Nutzern ein noch umfassenderes Erlebnis bieten.

Die Cura One Uhr, die seit 2023 erfolgreich auf dem Markt ist, hat sich bereits einen Namen als leistungsstarke Gesundheits-Smartwatch gemacht. Mit Funktionen wie Blutzuckermessung, Blutdruckmessung, Herzfrequenzüberwachung, EKG-Aufzeichnung, Fitness-Tracking und Schlafüberwachung hat sie einen bedeutenden Beitrag zur Gesundheitsvorsorge ihrer Nutzer geleistet.

Die brandneue Cura One Plus setzt auf dem Erfolg ihres Vorgängers auf und bietet zusätzliche Funktionen, die die Smartwatch noch vielseitiger machen. Dazu gehören Bluetooth-Telefonie für bequemes Telefonieren direkt über die Uhr, ein KI-Assistent für personalisierte Empfehlungen und Unterstützung im Alltag, sowie die MET-Funktion (metabolisches Äquivalent) zur präzisen Messung des Energieverbrauchs während verschiedener Aktivitäten.

Ein Highlight der Cura One Plus ist die Unterstützung von bis zu 100 verschiedenen Sportmodi. Egal, ob Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Yoga - die Smartwatch erkennt automatisch die Art der Aktivität und liefert detaillierte Informationen zur Leistung des Nutzers. Mehr zur Cura One Plus finden Sie hier: Cura One Plus

"Mit der Cura One Plus setzen wir unseren Fokus auf Gesundheit und Fitness fort und bieten unseren Kunden ein noch umfassenderes Instrument zur Überwachung ihres Wohlbefindens. Die neuen Funktionen sollen nicht nur die Gesundheitsvorsorge unterstützen, sondern auch den Alltag der Nutzer erleichtern", erklärt der CEO von BioMetrics Solutions.

Die Cura One Plus ist ab Anfang 2024 auf dem Markt erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von BioMetrics: www.cura-one.com

Über BioMetrics:

BioMetrics ist ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Tallinn, Estland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Lösungen im Bereich der Gesundheitstechnologie, insbesondere im Bereich der Smartwatches zur Gesundheitsüberwachung.

Pressekontakt: info@cura-one.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BioMetrics Solutions oü

Herr Lasse Ortmann

Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5

10145 Tallinn

Estland

fon ..: +4915222183385

web ..: https://cura-one.com/

email : info@cura-one.com

