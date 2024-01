Startseite Crazy Keys and the Souly Bird's Showtime Konzerte in Hamburg und Berlin Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-01-22 08:22. Eine Entdeckung für Afro Fusion- und Pop-Fans Hamburg, 21.01.2024 Crazy Keys and The Souly Bird, das sensationelle ghanaisch-deutsche Pop-Duo aus Accra/Abidjan und Berlin, haben kürzlich ihre erste mit Spannung erwartete "Showtime" Album Live Tour in Deutschland mit zwei elektrisierenden Shows in Berlin und Hamburg abgeschlossen. Am 10. Januar betrat das Duo die Bühne eines beliebten kleinen Musikclubs im legendären Hamburger Reeperbahn-Viertel, einem Ort, der für seine erstklassigen Musicalshows und eine besonders internationale Kulturszene bekannt ist. Die Atmosphäre war mit Spannung geladen, als die Fans gespannt auf den ersten Auftritt von Crazy Keys und The Souly Bird in Deutschland warteten. Die beiden Künstler waren erst wenige Tage zuvor aus Accra angereist, wo sie zuletzt eine Reihe von Konzerten in einigen der renommiertesten Veranstaltungsorten absolviert hatten. Das Duo lieferte eine unvergessliche Show ab, die das Publikum in Staunen versetzte. Die Zuhörer wurden mit einer spektakulären Darbietung verwöhnt, als Crazy Keys und The Souly Bird sämtliche Titel aus ihrem hochgelobten Showtime-Album mit farben- und fantasievollen Showelementen darboten. Ihr Album wurde im September 2023 veröffentlicht und enthält 13 fantastische Pop-Tracks, von denen jeder ein einzigartiger Song voller Rhythmus, Soul und hitverdächtigen Melodien ist. Das begeisterte Publikum am Hamburger Veranstaltungsort war ein Beweis für ihre wachsende internationale Fangemeinde und die unbestreitbare Anziehungskraft ihrer Musik. Vier Tage später, am 14. Januar, brachten Crazy Keys und The Souly Bird ihre Musik nach Berlin. Der Veranstaltungsort war dieses Mal ein gemütliches, hippes Lokal in Prenzlauerberg, Zutritt hatten diesmal nur geladene Gäste. Wieder einmal trat das Duo vor begeistertem Publikum auf. Mehrere Trommeln, ein Xylophon, ein Klavier, eine Keytar und das Tamburin bildeten das instrumentale Leitmotiv dieses Meisterwerks authentischer Unterhaltung. Die Fähigkeit des Duos, ghanaische und deutsche Einflüsse nahtlos zu verschmelzen, hat ihnen eine treue Fangemeinde aus Europa und Afrika beschert. Die erste Konzertreise von Crazy Keys The Souly Bird war ein bemerkenswerter Auftakt. Fans auf der ganzen Welt sind gespannt darauf, was die Zukunft für dieses außergewöhnliche Duo bereithält. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Musikagent JMS GmbH

Musikagent JMS betreut Künstlerinnen und Künstler verschiedener Genres. Für Crazy Keys & The Souly Bird übernimmt der Hamburger Musikmanager Julian Maria Sieben seit 2024 das Management.

