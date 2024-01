Startseite Hansepack24 GmbH führt neue Produktlinien ein Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-18 13:45. Automatikbodenkartons, Bücherkartons, Felgenkartons, Flaschenkartons und Universalverpackungen Marlow, 23. August 2023 - Hansepack24 GmbH, ein führender Anbieter von Verpackungsmaterialien und Zubehör, freut sich, die Einführung ihrer neuen Produktlinien bekannt zu geben. Ab dem 1. September 2023 sind die innovativen Automatikbodenkartons, Bücherkartons, Felgenkartons, Flaschenkartons und Universalverpackungen im Online-Shop unter www.hansepack24.com erhältlich. Damit erweitert das Unternehmen sein Sortiment, um den Bedürfnissen der Kunden noch besser gerecht zu werden. Das Unternehmen Hansepack24 GmbH ist ein zuverlässiger Partner für Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie und Handel, wenn es um hochwertige Verpackungslösungen geht. Mit einer breiten Produktpalette und einem Fokus auf Kundenorientierung, Produktqualität und Nachhaltigkeit hat sich das Unternehmen in der Branche etabliert. Die Einführung der neuen Produktlinien Automatikbodenkartons, Bücherkartons, Felgenkartons, Flaschenkartons und Universalverpackungen ist eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach vielseitigen und zuverlässigen Verpackungslösungen. Hansepack24 GmbH möchte sicherstellen, dass Kunden für jede Anforderung das passende Produkt finden können. Die Automatikbodenkartons von Hansepack24 GmbH sind ideal für den schnellen und effizienten Verpackungsprozess. Durch das praktische Automatikboden-Design lässt sich der Karton im Handumdrehen aufstellen und fixieren. Diese Kartons eignen sich hervorragend für den Einsatz in Versand- und Lagerräumen, wo eine hohe Produktivität gefordert ist. Bücherkartons sind speziell für den Versand und die Aufbewahrung von Büchern konzipiert. Sie bieten einen stabilen Schutz vor Beschädigungen und eine optimale Größe für den Transport von Büchern. Die Kartons sind robust und einfach zu handhaben, was den Versandprozess erleichtert. Felgenkartons von Hansepack24 GmbH sind die ideale Lösung für den sicheren Transport von Felgen. Sie bieten einen zuverlässigen Schutz vor Kratzern und Beschädigungen während des Transports. Die Kartons sind speziell für Felgen jeden Durchmessers und Designs ausgelegt und gewährleisten eine einfache Handhabung und sichere Lagerung. Flaschenkartons sind darauf ausgelegt, Glas- oder Kunststoffflaschen sicher zu verpacken und zu transportieren. Sie sorgen dafür, dass die Flaschen während des Transports nicht brechen oder beschädigt werden. Die Kartons bieten eine zuverlässige Stoßdämpfung und schützen die Flaschen vor Erschütterungen. Die Universalverpackungen sind vielseitig einsetzbar und können für verschiedene Gegenstände verwendet werden. Ob Büromaterialien, Elektronik, Kleidung oder Accessoires - die robusten Universalverpackungen schützen den Inhalt effektiv und ermöglichen einen sicheren Versand. Zusätzlich zu den neuen Produktlinien bietet Hansepack24 GmbH auch eine Vielzahl von Zubehörartikeln, wie zum Beispiel Klebebänder, Polstermaterialien und Verschlussmittel, um den Kunden eine umfassende Verpackungslösung zu bieten. "Mit der Einführung unserer neuen Produktlinien erweitern wir unser Angebot und stellen sicher, dass Kunden für jede Anforderung die passende Verpackungslösung finden", erklärt Stefan Wallenstein, Geschäftsführer von Hansepack24 GmbH. "Unsere Automatikbodenkartons, Bücherkartons, Felgenkartons, Flaschenkartons und Universalverpackungen zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und einfache Handhabung aus." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hansepack24 GmbH

