Startseite simpleshow ergänzt Erklärvideos durch KI-gestützte Interaktivität Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-18 13:02. Mit der Einführung einer neuen interaktiven Videoseite stellt simpleshow Nutzern ab sofort interaktive Funktionen als Ergänzung zu selbst erstellten Videos zur Verfügung. 18. Januar 2024 - Die Erklärvideo-Plattform simpleshow ist bekannt für die einfache Erstellung von Erklärvideos mit hochautomatisierter Text-to-Video-Technologie. Die neue interaktive Videoseite integriert jetzt Elemente wie Videozusammenfassung, Linkeinbindung, interaktive Wissensabfragen und Analytics. Unterstützt durch KI, werden die interaktiven Elemente automatisch auf Basis des vom Nutzer erstellten Videos generiert. Der Projektersteller kann die Videozusammenfassung jederzeit anpassen, Links mit zusätzlichen Informationen einbinden, die interaktive Quiz-Frage personalisieren, um Wissen zu prüfen und Insights und Daten zu sammeln. Zusätzlich zu den interaktiven Elementen, die sich an das Zielpublikum richten, stellt die neue Videoseite Analysefunktionen wie Seiten- und Videoaufrufe sowie die Ergebnisse der interaktiven Wissensabfrage zur Verfügung. Diese Datenbasis ermöglicht dem Ersteller eine Wirksamkeitsanalyse und Weiterentwicklung des erstellen Contents. Die neuen Funktionalitäten unterstützen ein aktives Zuschauererlebnis und erhöhen somit die Interaktion mit Videoinhalten. Karsten Böhrs, Chief Executive Officer von simpleshow, betont, dass simpleshow kontinuierlich daran arbeitet, die Kommunikationsstrategien seiner Kunden zu verbessern: "Das Ziel ist die effektive Vermittlung von Informationen, unabhängig davon, was unsere Kunden kommunizieren müssen oder auf welchen Unternehmensbereich sich das bezieht. Wir haben wiederholt belegt, dass eine höhere Zuschauerbindung dazu führt, dass Informationen besser erfasst werden. Durch das Hinzufügen von interaktiven Elementen wird ein nachhaltigeres und einprägsameres Videoerlebnis geschaffen." Die interaktive Videoseite ist für eine Vielzahl von unternehmerischen Anwendungsfällen entwickelt und steht jetzt allen simpleshow-Nutzern zur Verfügung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: simpleshow GmbH

email : presse@simpleshow.com simpleshow ist die Pionierplattform für digitale Produkte und Dienstleistungen rund um Erklärvideos. Geleitet von der Mission, moderne Kommunikation einfach und verständlich zu machen, ermöglicht der Marktführer jedem, komplexe Themen auf klare und ansprechende Weise zu erklären. Die KI-gestützte SaaS-Lösung simpleshow video maker ermöglicht es Nutzer*innen, mit wenigen Klicks professionelle Erklärvideos in mehr als 20 Sprachen zu erstellen. Eine Magie, die aus jahrelanger Erfahrung in der Produktion von zehntausenden von Videos und eLearning-Kursen in über 50 Sprachen stammt. Das simpleshow-Team betreut seine Kunden von Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hongkong und Tokio aus. Große internationale Unternehmen schätzen simpleshow als Partner für die Fähigkeit, einfache und effektive Erklärungen zu liefern. Pressekontakt: simpleshow GmbH

