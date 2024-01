Startseite Fish & Ships unter arktischem Himmel: Berliner Künstlerkollektiv Phase7 eröffnet norwegische Kulturhauptstadt 2024 Pressetext verfasst von presse@phase7.de am Di, 2024-01-16 13:37. Berlin, 16. Januar 2024 (et). Am 3. Februar 2024 startet das norwegische Bodø in sein Jahr als Europäische Kulturhauptstadt. Es ist die erste Stadt nördlich des Polarkreises, die diesen prestigereichen Titel trägt und trotz seiner beschaulichen Größe von knapp 50.000 Einwohnern, wird Bodø2024 schon jetzt als das bedeutendste Kultur Event Norwegens der letzten Dekade gefeiert. Kein Wunder, denn insgesamt 1.000 Veranstaltungen stehen auf dem Programm und versprechen den Besuchern spannende Einblicke in diese beeindruckende Nordland-Region, die stets eng verwoben ist mit der sie umgebenden Natur. Eines der größten und medienwirksamsten Events stellt die Eröffnungszeremonie dar. Knapp 15.000 Zuschauer werden im Hafen der arktischen Stadt erwartet, wenn das Berliner Künstlerkollektiv phase7 performing.arts unter der Leitung von Sven Sören Beyer mit einer spektakulären und zugleich feinfühligen und bedeutungsstarken Inszenierung zum offiziellen Auftakt einlädt. Unabhängig von den rauen Wetterverhältnissen erwartet das Publikum eine 30-minütige Open-Air-Show auf dem Wasser. Renommierte und lokale Musiker, Schauspieler, Tänzer sowie ein 60 Personen umfassender Chor präsentieren einen bewegenden Melange aus Tradition und Moderne, die von Joiker Gesängen, über gegen den Uhrzeigersinn gerichtete zirkuläre Bewegungen bis hin zu eindrucksvollen Fischschwärmen reicht. Auch die wichtigsten Repräsentanten der Region sind Teil der Eröffnungsshow und werden auf einem traditionellen Nordlandsboot in den Hafen gleiten, bevor dieser zum fulminanten Finale von bengalischen Feuerwerken erhellt wird, die an die spektakulären Nordlichter erinnern. Das Herzstück bildet eine große schwimmende Bühne, die vom norwegischen Architekten Hans-Petter Bjørnadål entworfen wurde und einen Otholiten symbolisiert – also den perlmutternen Ohrstein des Kablejaus, der ähnlich wie ein Baum anhand von Ringen genaue Hinweise auf sein Alter, Herkunft und die Lebensform schließen lässt. Naturverbunden und vielschichtig startet Bodø selbst im Februar symbolisch in einen neuen bedeutenden Jahresring – und zwar als Europäische Kulturhauptstadt. Mit der Eröffnungszeremonie setzt phase7 den offiziellen Slogan “Fish and Ships” gleich auf mehreren Ebenen künstlerisch um und lädt das Publikum zu einem visuellen und auditiven Schauspiel ein, das die Einzigartigkeit dieser nordischen Region eindrucksvoll auf eine spektakuläre Bühne bringt. Die Eröffnungszeremonie findet am 3. Februar 2024 um 18.30 Uhr im Hafen von Bodø statt.

Mehr Informationen zu Bodø2024 können der offiziellen Seite www.bodo2024.no entnommen werden. phase7 performing.arts ist ein Künstlerkollektiv aus Theater- und Medienkünstlern, Musikern, Forschern und Digital-Spezialisten mit Sitz in Berlin und wurde 1997 von Choreograph und Medienkünstler Sven Sören Beyer gegründet. Die Bandbreite der Projekte von phase7 reicht von der weltweit ersten KI-Oper „chasing waterfalls“ über das High-Tech-Märchen „Nobody but a princess“ bis hin zu Großveranstaltungen wie den Feierlichkeiten zu 25 und 30 Jahren Mauerfall am Brandenburger Tor oder der Eröffnung der Special Olympics World Games 2023 im Berliner Olympiastadion. Es ist bereits das vierte Mal, dass phase7 mit der Inszenierung der Eröffnungs- oder Abschlusszeremonie einer Kulturhauptstadt beauftragt wird. Nach Stavanger (2008), Umeå (2014) und Plovdiv (2019), ist nun das Team um den Gründer und künstlerischen Leiter Sven Sören Beyer im norwegischen Bodø zugange und gibt den offiziellen Startschuss in dieses besondere Jahr 2024. Anders als in den vorherigen Städten und anderen großen Shows des Kollektivs, liegt dieses Mal der Fokus nicht auf neuesten technischen Großformaten oder dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. In Bodø stehen die Natur und das kulturelle Erbe Nordlands eindeutig im Vordergrund – denn die sind in dieser arktischen Region tonangebend.

Mehr Informationen sind zu finden unter www.phase7.de.