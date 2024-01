Startseite Greenridge Exploration meldet Notierung an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel HW3 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-01-12 16:20. 12. Januar 2024 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP) (FWB: HW3), freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel HW3 (WKN: A3EXGV und ISIN: CA 3949191041) gehandelt werden können. Die Stammaktien des Unternehmens sind nun sowohl an der Canadian Stock Exchange als auch an der FWB notiert, wodurch das Unternehmen Zugang zu kanadischen und europäischen Investoren erhält. Die Zweitnotierung wird den Aktionären des Unternehmens zusätzliche Liquidität verschaffen. Der Link zur Notierung der Aktien des Unternehmens an der FWB ist hier zu finden: www.boerse-frankfurt.de/equity/greenridge-expl-inc . Russell Starr, CEO von Greenridge Exploration, sagte: Wir freuen uns sehr, die Notierung an einem der größten Handelsmärkte der Welt erlangt zu haben. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass die Zulassung der Greenridge-Aktien an der FWB unsere Aktionärsbasis erweitern, die Liquidität verbessern und die allgemeine Wahrnehmung unserer Projekte auf dem Markt erhöhen wird. Über Greenridge Exploration Inc. Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Nordamerika Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau großer Bergbauprojekte verfügen. Für das Board of Directors Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich der risikoarmen Möglichkeit durch den Projekterwerb, des Unternehmens, des Aufbaus eines starken Batteriemetallportfolios mit risikoarmen Möglichkeiten, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und die Vorlage eines ersten Arbeitsplans durch das Unternehmen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die potenziellen Vorteile einer Notierung an der FWB. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert. Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

V6B 3M1 Vancouver, BC

Kanada email : info@greenridge-exploration.com Pressekontakt: Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

