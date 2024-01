Startseite VINCI Energies übernimmt die Hesselink GmbH Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Do, 2024-01-11 18:38. VINCI Energies hat am 2. Januar 2024 die Hesselink Kabelverlegungs- und Rohrleitungstiefbau GmbH mit Sitz im niedersächsischen Nordhorn übernommen. Das Unternehmen hat seit der Gründung im Jahr 1997 seinen Schwerpunkt als Dienstleister im Verteilnetz für Rohr- und Kabeltiefbau, den Kabelleitungsbau und den Breitbandausbau. Das Leistungsangebot erstreckt sich von Erd- und Oberflächenarbeiten, Bohrungen und Pressungen bis hin zur Kabelverlegung sowie Montage aller Kabeltypen. Hesselink wird als Business Unit in die VINCI Energies Energie-Infrastruktur-Marke Omexom in Deutschland integriert. Mit Hesselink verstärkt Omexom seine Präsenz in Niedersachsen im Bereich der Verteilnetze. Das Unternehmen aus Nordhorn zählt 73 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 11 Mio. €. „Hesselink gehört zu den stärksten Dienstleistern in der Region“, so Max Barta, Unternehmensbereichsleiter Omexom, in dessen Bereich die Firma integriert wird. „Wir freuen uns über den Zuwachs durch das schlagkräftige Team der Hesselink und auf die Zusammenarbeit.“ „Durch die Integration in das VINCI Energies-Netzwerk bieten sich uns viele neue Chancen und Wachstumsmöglichkeiten. Durch den Zusammenschluss mit Omexom erweitern wir unser Portfolio und blicken sehr positiv in die Zukunft“, sagt Jörn Hesselink, Geschäftsführer der Hesselink GmbH, der das Unternehmen als Business-Unit-Manager weiterführen wird. Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, die der Gesellschaft Nutzen bringen und die Umwelt schonen – von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren mehr als 1.900 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sorgen wir jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in den Infrastrukturen, Gebäuden und Prozessen unserer Kunden.

2022: 16,75 Milliarden Euros Umsatz // 90.000 Mitarbeitende // 1.900 Business Units // 57 Länder

