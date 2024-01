Startseite Emotions Pressetext verfasst von SmartNett am Do, 2024-01-11 09:19. Große Gefühle und große Klassiker: Robert Jay zeigt mit der EP „Emotions“ ein weiteres Mal, was man mit Stimme ausdrücken kann. „Another Star“; „Hello“, „Feelings“ und „It’s Impossible“ gehören zu den großen der Pop-Geschichte und werden mit bekannten Interpreten in Verbindung gebracht. Es ist nicht Robert Jays Intention sich mit den Stars zu messen. Vielmehr reizt ihn an den Songs die hohe Emotionalität. Sie wiederzugeben und ihr Leben zu verleihen, treibt ihn an und diesem Anspruch gerecht zu werden gehört zu seiner besonderen Begabung. Und auch hier wieder wird Robert Jay dem außergewöhnlichen Anspruch der Songs mehr als gerecht. Es ist seine Authentizität und seine bedingungslose Hingabe an die Musik, die ihm das ermöglicht. Robert Jay ist bei Smart & Nett als Sänger für Events buchbar. Seine Stärke und Leidenschaft liegen bei den Klassikern des Jazz-Genres. UPC 3617382463674

Release 11.01.2024 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe cover Emotions by smart und nett200.jpg 20.9 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten