Startseite Alpinofen AG- Der Schweizer Ansprechpartner für Kaminanlagen Pressetext verfasst von Ofen_Deluxe2024 am Di, 2024-01-09 22:46. Als einer der grössten Anbieter für Heizungs- und Ofenanlagen in der Schweiz sticht die Alpinofen AG aus der Masse heraus. Möglich gemacht wird dies durch das grosse Angebot an Ofen- und Kaminanlagen, zu welchem sich der Holzofen, der Schwedenofen, der Pelletofen sowie der Cheminéeofen zählen lässt. Unmittelbar vor Ort bei den Grossausstellungen in Bern, Illnau und Villeneuve kann man sich von dem grossen Angebot selbst überzeugen- oder bei Bedarf professionell beraten lassen. Neben einer Montage ist es zudem möglich sich hinsichtlich einer Aufrüstung beraten zu lassen. Denn gerade beim Cheminée oder Holzofen gewinnt ein Austausch oder eine Aufrüstung einer bereits bestehenden Kaminanlage im Zuge des Klimawandels zunehmend an Bedeutung. Eine Aufrüstung von einem Holzofen oder einem Cheminée kann somit zu einer besseren CO2-Bilanz und damit zu einer nachhaltigeren Alternative beitragen. Weitere Informationen rund um das grosse Angebot sowie Montage- und Aufrüstungsmöglichkeiten für den Cheminée- oder Holzofen lassen sich folgender Seite entnehmen: https://www.alpinofen.ch/de/cheminee/holzofen Über Ofen_Deluxe2024 Komplettes Benutzerprofil betrachten