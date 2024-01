Startseite Geldgeschenk, Geldbox "Gottes Segen" als Mitbringsel zur Kommunion oder Konfirmation Pressetext verfasst von Tischdeko-online am Sa, 2024-01-06 18:53. Die Geldbox "Gottes Segen" ist eine elegante und herzliche Idee, um Geld als Geschenk zur Kommunion oder Konfirmation zu überreichen. Dieses Geschenk vereint Stil, Spiritualität und praktische Eleganz. Auf einer Holzplatte prangt ein Fisch aus Holz, der mit einem inspirierenden Spruch verziert ist: "Gottes Segen möge Dich begleiten.

Heute, morgen und

Heute, morgen und zu allen Zeiten." Das Arrangement auf der Platte besteht aus Ruskus und Strohblumen, die dem Geschenk eine natürliche und harmonische Note verleihen. Eine Geldklammer aus Edelstahl dient dazu, das Geld sicher zu befestigen. Ein kleiner Umschlag bietet einen diskreten Ort, um das Geld zu platzieren und rundet die Geschenkverpackung perfekt ab. Die Materialien, darunter Holz, Edelstahl und Trockenblumen, geben der Geldbox eine hochwertige Ausstrahlung. Die Größe der Holzplatte beträgt etwa 18 x 13 cm, was eine ausgewogene Präsentation ermöglicht. Die Farboptionen Grau und Weiß verleihen dem Geschenk eine zeitlose Eleganz, die zu verschiedenen Anlässen passt. Die Herstellung erfolgt in Handarbeit, was jedes Exemplar zu einem Unikat macht, und betont die persönliche Note dieses besonderen Mitbringsels. Damit wird die Geldbox nicht nur zu einem Geschenk, sondern auch zu einem Erinnerungsstück, das den Segen und die Wünsche für das Kommunions- oder Konfirmationskind symbolisiert.