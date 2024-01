Pflegedienst Stein erreicht beeindruckenden Meilenstein - Feiert 30-jähriges Firmenjubiläum

Pflegedienst Stein: Kranken- und Seniorenpflegeservice Steffi Stein GmbH - Ihr sympathischer Pflegedienst für Hohenstein-Ernstthal, Chemnitz, Limbach-Oberfrohna und Umgebung

Hohenstein-Ernstthal - Eine großartige Erfolgsgeschichte wird um ein weiteres Kapitel bereichert. Mit Stolz und Freude feiert das renommierte Unternehmen Pflegedienst Steffi Stein GmbH sein 30-jähriges Bestehen. Nun blicken sie zurück auf drei Jahrzehnte voller Einsatz für das Wohl von Senioren und Kranken, geprägt von hoher Professionalität und einem tiefen Verständnis für ihre Klienten.

Eine Erfolgsgeschichte von Anfang an

Die Pflegedienst Steffi Stein GmbH steht für qualifizierte Kranken- und Seniorenpflege - ganz in der Tradition der Mitmenschlichkeit und Fürsorge, die so essenziell für die Funktion des Gesundheits- und Sozialwesens ist. Das Leistungsangebot erstreckt sich über viele Bereiche des Pflegealltags: von der individuellen Betreuung direkt vor Ort, bis hin zur Tagespflege für Senioren in den eigenen Räumlichkeiten des Unternehmens. Weitere Dienstleistungen wie Betreutes Wohnen, Senioren-WGs und Pflegeheime fanden ebenso ihren festen Platz im Portfolio. Die einfühlsame Aufnahme von Anliegen und Bedenken sowohl der Patienten als auch ihrer Angehörigen hat in der Geschichte des Pflegedienst Steffi Stein GmbH immer eine zentrale Rolle gespielt. Durch den Ansatz der ganzheitlichen Beratung in besonderen Lebenssituationen, bis hin zur Unterstützung bei alltäglichen Herausforderungen, hat sich das Unternehmen über die Jahre hinweg als feste Größe im Bereich der Senioren- und Krankenpflege etabliert. "Seit 30 Jahren sind wir ein erfolgreicher Familienbetrieb mit zufriedenen Kunden und motivierten Mitarbeitern. Dieses Jubiläum ist ein beeindruckender Beweis für unser Engagement und unsere Leidenschaft in der Pflege," so ein Vertreter des Unternehmens.

Klares Bekenntnis zur Qualität und Fachkompetenz

Die Fachkompetenz und die individuelle Betreuung der Patienten bilden die Basis des herausragenden Services des Pflegedienst Steffi Stein GmbH. Dies zeigt sich unter anderem in der breiten Palette an Services rund um das Thema Pflege: Sei es Unterstützung bei der Beantragung von Pflegegraden, umfassende Informationen zu deren Dienstleistungen oder kompetente Beratung bei jeglichen pflegerelevanten Fragen - der Pflegedienst Steffi Stein GmbH präsentiert sich als zuverlässiger Dienstleister und kompetenter Ansprechpartner. Das 30-jährige Jubiläum von Pflegedienst Steffi Stein GmbH ist ein starkes Signal an Kunden, Medien, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit. Das erfolgreiche Familienunternehmen bleibt seinem Kurs treu und blickt vertrauensvoll und positiv in die Zukunft. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und Kunden freuen sie sich auf die nächsten erfolgreichen 30 Jahre.

