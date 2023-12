Startseite Empathy – Das Album Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2023-12-29 12:39. Mit dem Album „Empathy“ erweckt die Band Living Tones eine globale Vision zum Leben. Die kraftvolle Mischung aus Pop, Rock und Jazzelementen widmet sich nicht zufällig der Empathie. Bandleader Markus Schmitt ist langjähriges Mitglied des Vereins Weltfriedensdient, der sich global für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt, insbesondere in wirtschaftlich benachteiligten Regionen. Der engagierte Musiker möchte vor dem Hintergrund großer gesellschaftlicher Probleme und Negativschlagzeilen mit seiner Kunst einen positiven Akzent setzten. Seine Vision: Menschen verschiedene kultureller Wertvorstellungen zusammenzubringen, sie zu verstehen und ihnen zu helfen. Living Tones mit Marcus Schmitt (Guitar & Vocals), Ursula Oswald: (Vocals), Ulli Schubert (Drums), Andreas Urich (Bass) und Dieter Winter (Saxophon & Querflöte) bieten vielseitige Musik in Rock, Pop, Funk und Latin an und wurden bereits mehrfach mit dem Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnet.

Bei Smart & Nett können die Living Tones für Bühnen und Events gebucht werden.

.

UPC 3617381420005

Release 29.12.2023 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/. Anhang Größe cover Album Empathy by Smart und Nett200.jpg 19.1 KB Über SmartNett Komplettes Benutzerprofil betrachten