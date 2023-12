Startseite Kostenlose und mobile Schrottabholung sowie Schrotthandel in Duisburg. Pressetext verfasst von Schrotthändler_NRW am Do, 2023-12-14 01:14. Die kostenlose und mobile Schrottabholung von Schrotthändler NRW wird in Duisburg sowohl privaten und gewerblichen Kunden als auch Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen angeboten. Dabei kommen folgende Schrottarten in Betracht: Elektroschrott

Altmetallschrott

Brennerschrott

Scherenschrott

Einfacher Misch- und Haushaltsschrott

Selbst kleinere Mengen Schrott holt das Team von Schrotthändler NRW in Duisburg und Umgebung regelmäßig kostenlos ab. Sofern vor der Schrottabholung eine Demontage notwendig ist, übernehmen auch dies die qualifizierten und fachgerecht ausgerüsteten Mitarbeiter von Schrotthändler Rhein. Für Sie fallen dabei selbstverständlich keinerlei Kosten an. Der abgeholte Schrott wird anschließend sauber getrennt. Die wiederverwertbaren Teile werden im Anschluss zur Schrottabholung zu den Wertstoffhöfen gebracht und recycelt, während die wertlosen Teile sauber entsorgt werden. Sofern Sie wünschen, erhalten Sie von Schrotthändler Rhein auch einen Recycling- und Entsorgungsnachweis. Ihr Schrott in guten Händen Schrott sieht nicht wirklich schön aus und nimmt Ihnen außerdem viel Platz weg, den Sie anderweitig nutzen könnten. Wir als Ihr Partner für die Schrottabholung in Duisburg garantieren Ihnen einen einfachen Ablauf bei der Schrottabholung. Anfrage stellen und Termin ausmachen, mehr müssen Sie bei uns nicht tun! Danach werden die einzelnen Materialien in recycelbar und nicht recycelbar getrennt und dementsprechend wiederverwertet. Dies ist vor allem für den Umweltschutz und die Ressourcenschonung von äußerster Wichtigkeit. Größere Mengen Schrott kaufen wir Ihnen zu Bestpreisen ab. Darüber hinaus gehören Altmetall, Mischschrott, Kabel, Batterien und Elektromotoren jeglicher Art zu unserer Entgegennahme. Machen Sie bei uns Ihr Schrott zu Geld! Autoteileankauf

Auch kaputte und verrostete Autos beinhalten noch viele verwertbare Teile und werden somit auch von uns abgekauft. Falls Sie ein vermeintlich wertloses Auto in Duisburg besitzen, können Sie uns problemlos und unverbindlich kontaktieren. Nähere Infos finden Sie auf unserer Website unter https://www.schrotthaendler-nrw.de/schrottabholung-duisburg/ oder per Anfrage in unserem Kontaktformular!

Schrotthändler-NRW

Mohamad Helal

Telefon:015208789118

E-meil:info@schrotthaendler-nrw.de

