Startseite Die elektrometrische Längenmessung der Wurzelkanäle sorgt für ungeahnte Präzision Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-12-13 10:36. Die Elektrometrie ist eine moderne Diagnostikmethode für bessere und präzisere Behandlungsergebnisse bei Wurzelbehandlungen. Die Praxis Dr. Lamest (ZahnklinikSaarland.de) nutzt diese Methode. Dillingen, 13.12.2023 - Die Endometrie für bessere und präzisere Wurzelbehandlungen Eine entzündende Zahnwurzel kann durch Karies oder Parodontitis, in seltenen Fällen auch durch eine Verletzung entstehen, und sollte schnell behandelt werden, bevor sich die Entzündung ausbreitet, um den Zahn zu erhalten. Zahnschmerzen mit einer entzündeten Wurzel entstehen durch Karies oder Verletzungen. Neben einer herkömmlichen Wurzelbehandlung kommt oftmals eine Entfernung der entzündenden Wurzelteile an, auch Wurzelspitzenresektion genannt. Wichtig bei diesen Behandlungen ist immer der bakteriendichte Verschluss, um ein Wiederkehren der Entzündung zu vermeiden. Um dies zu gewährleisten ist eine sehr präzise Vermessung der teilweise sehrt feinen Wurzelkanäle zwingend nötig. Hier kommt die Elektrometrie ins Spiel. Damit die Füllung der feinen Wurzelkanäle genau passt, und jeder einzelne Kanal zuverlässig und komplett verschlossen werden kann, ermittelt man zunächst die genaue Länge der Wurzelkanäle. Das geschieht normalerweise durch die Erstellung eines Röntgenbildes. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, dass es zu Ungenauigkeiten kommen kann, weil die sehr feinen Kanäle nur verschwommen zu erkennen sind, oder weil Überlagerungen vorkommen. Elektrometrie - Endometrie klar, verständlich und einfach erklärt Deshalb verwendet die Praxis Dr. Lamest (Zahnklinik Saarland.de) die Methode der Elektrometrie, auch als Endometrie bekannt. Hier wird jeder einzelne Wuzelkanal incl. aller Verästelungen mittels elektronischer Längenvermessung präzise erfasst. Dazu ist ein elektrisches Gerät mit Messfühler und Display im Einsatz. Es übermittelt selbst bei gebogenen und engen Zahnwurzeln schnell und exakt den Widerstand zwischen Schleimhaut des Mundes und Wurzelhaut. Dieser sinkt bei Erreichen der Zahnwurzelspitze abrupt ab. Sowohl Zahnwurzel wie auch die darin hinabgleitende Messnadel lassen sich so auf dem Monitor anschaulich bis zum tiefsten Punkt im Wurzelkanal verfolgen. Vorteile der elektronischen Längenmessung auf einen Blick "Endon" heißt auf Griechisch "innen", " -metrie" hat mit "messen" zu tun. Endometrie ist:

- die aktuell exakteste Messung der Länge von Wurzelkanälen,

- eine gründliche und effektive Diagnosemethode zur Wurzelkanalaufbereitung,

- sanft, schnell und einfach in der Anwendung, ermittelt innerhalb weniger Minuten, wie weit zu reinigen ist und wie lang die benötigte Zahnfüllung sein muss,

- im Gegensatz zum Röntgen ohne Strahlenbelastung, daher auch für schwangere Frauen geeignet,

- von beachtlich hoher Erfolgsquote mit 90 - 98 % langanhaltender Heilwirkung. Röntgen erzielt hingegen nur 40 - 50 %, wegen oft nicht ausreichend tiefer Reinigung. Präzise Diagnostik ermöglicht genaues und sauberes Arbeiten Durch die elektrometrische Längenmessung kann ein hoher Behandlungserfolg erreicht werden, die Entzündung ist beseitigt und kehrt nicht wieder und der Zahn kann erhalten werden. Um diese Methode korrekt anzuwenden, ist viel Erfahrung und Kompetenz, sowie spezialisierte Qualifikation nötig, wie sie beispielsweise Fach-Zahnärzte für Oralchirurgie erworben haben. Spezialisten für Oralchirurgie und Endodontie Die Praxis Dr. Lamest beschäftigt mehrere Fach-Zahnärzte verschiedener Fachrichtungen und weiterer Spezialisierungen. Damit ist die Zahnklinik erster Ansprechpartner für alle komplexen Behandlungen auch aus dem Bereich der Endodontie, wie beispielsweise die Wurzelkanalaufbereitung oder die Wurzelspitzenresektion. Neben den äußerst erfahrenen Fach-Zahnärzte ist in der Zahnklinik ein motiviertes und freundliches Team aus qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stets zum Wohl der Patienten und Patientinnen tätig. All das trägt zu einem optimalen Behandlungserfolg und zufriedenen Patienten bei. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

