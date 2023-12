Startseite SNP: Starker Kunden- und Partnerzuspruch führt zu verbesserten Wachstumsaussichten für das Gesamtjahr 2023 Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2023-12-11 18:16. Heidelberg, 11. Dezember 2023 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, erhöht aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und des fortlaufenden Marktmomentums erneut den Ausblick für das Gesamtjahr 2023: -- Der Auftragseingang wird voraussichtlich zwischen 230 und 250 Mio. EUR liegen (bisherige Prognose für den Auftragseingang: 220 bis 240 Mio. EUR); -- Der Umsatz wird in einer Spanne zwischen 200 und 205 Mio. EUR erwartet (bisherige Prognose für den Umsatz: am oberen Ende der Spanne von 190 bis 200 Mio. EUR); -- Trotz der angehobenen Umsatzerwartung wird das EBIT unverändert am oberen Ende der Spanne von 5 bis 10 Mio. EUR oder sogar leicht darüber erwartet; Grund hierfür sind signifikant negative und entsprechend ergebnisbelastende Währungskurseffekte im bisherigen Quartalsverlauf. Jens Amail, CEO der SNP Schneider-Neureither & Partner SE, kommentiert die Entwicklung des Unternehmens: "Wir sind mit den erzielten Fortschritten sehr zufrieden. Trotz negativer Währungskursbelastungen werden wir im Vergleich zum Vorjahr unser operatives Jahresergebnis deutlich steigern und entsprechend unsere gegebene Prognose einhalten. Wir profitieren von der positiven Marktdynamik, insbesondere getrieben durch Migrationen nach SAP S4/HANA und RISE. Die positive Resonanz von Kunden und Partnern auf unsere CrystalBridge-Software und die Bluefield-Methode weltweit sind ein Beleg für unsere Marktführerschaft bei komplexen, selektiven Datenmigrationen." SNP Schneider-Neureither & Partner SE

