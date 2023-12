Die zwei neuen Lieder der Katja Sommer

Zu Weihnachten zwei Lieder auf einmal

Wir freuen uns alle auf die Weihnachtszeit, weil es die schönste Zeit im Jahr ist. Alle Menschen stellen sich auf das Fest der Liebe ein. Es werden liebevoll Geschenke ausgesucht und eingepackt, um unseren Lieben, am Heiligen Abend eine Freude zu bereiten. Plätzchen werden gebacken und das ganze Haus duftet danach und der Tannenbaum wird mit Liebe geschmückt, die Kerzen erstrahlen dann im Raum und alles sieht festlich aus. So erfüllen sich am Weihnachtsabend viele Wünsche und Träume werden wahr. Die Augen der Kinder leuchten vor Freude und wir fühlen uns alle dem Himmel nah und in alle Herzen kehrt zu Weihnachten der Friede ein und wir denken an die Geburt von Jesus Christus, der zu uns Menschen gekommen ist.

Weihnachten ist die schönste Zeit VÖ ist am 6.12

ISRC Nummer DE1JN2356381

EAN Nummer 4067248247891

LC Nummer 08112

Label: Carmina Records Verlag:

Carmina Musikverlag

Quelle: Büro Katja Sommer

Am Horizont ist ein helles Licht zu seh`n - das neue Lied von Katja Sommer

Ich habe dieses Lied für alle Menschen geschrieben, die zur Zeit verzweifelt sind und den Lebensmut verloren haben, weil sie vielleicht krank sind oder in Not. Dann müssen wir auf Gott vertrauen und fest daran glauben, dass alles wieder gut wird. Es können dann sogar manchmal Wunder geschehen. Es ist sehr wichtig nicht aufzugeben nach vorn zu schauen, immer positiv denken und den richtigen Weg zu finden. Wir sollten uns alle gegenseitig helfen, denn nur gemeinsam sind wir stark! Die Liebe ist für alle Menschen die stärkste Kraft der Welt.

Lassen wir alle die Liebe in unser Herz

Dann kehrt in unsere Welt der Friede ein

Katja Sommer - Am Horizont ist ein helles Licht zu seh`n

Text und Musik: Katja Sommer

Produzent: Gottfried Koch

Verlag: Carmina Musikverlag

Label: Carmina Records, LC-Nummer 08112

EAN Nr.: 4067248656617

ISRC Nr.: DE1JN2363432

Mehr Infos über die Sängerin gibt es bei ihr in den sozialen Medien

Quelle: Büro Katja Sommer

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de