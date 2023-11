Startseite Seelenverabredung zwischen Mensch und Haustier Pressetext verfasst von Scheffler Hadenfeldt am Do, 2023-11-30 13:01. Ungefähr in der Hälfte aller deutschen Haushalte lebt mindestens ein Haustier. Am häufigsten ist es eine Katze. In jedem fünften deutschen Haushalt lebt mindestens ein Hund. Sind dies alles Seelenverabredungen zwischen Mensch und Haustier? Auf jeden Fall sind es Liebesbeziehungen und das ist entscheidend. Es wird die Liebe zum Tier gelebt und manchmal sind auch speziell verabredete Seelenbeziehungen darunter. Tatsächlich ist jeder Mensch mit mindestens einem Haustier seelisch verabredet. Da die Lebenserwartung der Tiere in der Regel niedriger als die der Menschen ist, wird es auch viele Jahre ohne Haustier geben. Schön wäre es aber, zum richtigen Zeitpunkt offen für sein Seelen-Tier zu sein und die Liebesverabredung auch zu leben. Als Hilfestellung: Fragt eure Kinder, die erkennen in der Regel ihre verabredeten Seelen-Tiere noch. Außerdem erfahrt ihr mehr zu den Seelenverabredungen zwischen Mensch und Haustier auf meiner Website:

https://www.am-ziel-erleuchtung.de/haustiere/ Scheffler Hadenfeldt