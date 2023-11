Startseite ATORN 45° Planfräser: Hervorragende Oberflächengüten bei angenehmer Laufruhe Pressetext verfasst von SympraGmbH am Di, 2023-11-28 17:41. Ludwigsburg, 28. November 2023 – Ein Highlight im Sortiment von HAHN+KOLB sind die neuen 45° Hochleistungs-Planfräser von ATORN: Zwölf effiziente Schneidkanten je Wendeplatte ermöglichen weiche Schnitte, exzellente Oberflächengüten und eine geräuscharme Zerspanung – sowohl bei der Schlichtbearbeitung als auch beim Schruppen von Aluminium, Stahl, Edelstahl oder Sonderlegierungen. Damit eignen sich die 45° Planfräser von ATORN optimal für einen kosteneffizienten universellen Einsatz. Ihr optimiertes Design garantiert lange Standzeiten, reduzierte Bearbeitungszeiten und eine maximale Produktivität. Erweiterte Einsatzmöglichkeiten – hohe Wirtschaftlichkeit

Die Wendeschneidplatten der neuen ATORN Planfräser-Serie sind beidseitig verwendbar und dadurch mit zwölf echten Schneidkanten besonders wirtschaftlich. Variable Trägerausführungen im Durchmesserbereich 32–125 mm ermöglichen zudem ihren Einsatz auf Maschinen aller Leistungsklassen. Die neueste Entwicklungsstufe der weichschneidenden Wendeschneidplatten ist sowohl als geschliffene wie auch als präzisionsgesinterte Ausführung lieferbar. Auf die Anwendung angepasste Geometrieausführungen bieten darüber hinaus unterschiedliche Vorteile für die Aluminium- und die leichte Schlichtbearbeitung (FN-F-/EN-F-Geometrie) sowie für das Zerspanen von Stahl, Edelstahl oder Sonderlegierungen (SN-M-Geometrie). Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de