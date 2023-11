Startseite Gilbers & Baasch Immobilien berät die VK Immobilien GmbH bei der Vermietung einer 700m² Büroetage in Trier Pressetext verfasst von GilbersBaasch am Mo, 2023-11-27 14:37. Die international erfolgreiche Kreativ-Agentur Bob Design GmbH, die auch die Creative Services der IMAGION AG bilden, wird mit ihren Creative Studios im Februar 2024 den Firmensitz in die Liegenschaft Wasserweg 7-9 in Trier verlagern und insgesamt rund 700 m² Mietfläche im obersten Stockwerk beziehen.

„Mit dem Umzug in das Areal am Wasserweg bieten wir unserem Team zukünftig moderne und exklusive Büroflächen, die speziell auf unsere Bedürfnisse und das kreative Arbeiten ausgerichtet sind“, erläutert Moritz Bolle, Geschäftsführer Bob Design GmbH. „Die Entwicklung des innovativen Standorts in Trier-Nord passt perfekt zu unseren Expansionsplänen und wir sind stolz, Teil dieser Belebung am Standort sein zu dürfen.“, so Bolle weiter.

Für Bob Design wurde in einem der Bürogebäude das 5. Obergeschoss von einer ehemaligen Kantine in eine moderne Büroeinheit umgebaut. Veredelt wird die Fläche im Sommer durch eine Dachterrasse mit Blick über Trier.

„Die erfolgreiche Vermietung an Bob Design stellt erneut die Attraktivität unserer Liegenschaft unter Beweis“, kommentiert Frank Helm, Geschäftsführer der VK Immobilien GmbH. Neben der dort seit vielen Jahren ansässigen Telekom AG siedelten sich in den letzten Jahren u. a. das Ordnungsamt der Stadt Trier sowie der Landesbetrieb LBB auf dem Areal an.

Kathrin Großmann, Asset Managerin der VK Immobilien GmbH, ergänzt: „Wir haben in den nächsten Jahren viel vor. Bis Ende 2024 werden weitere Büroflächen mit insgesamt 3.000 m² frei, die nach einer umfassenden Revitalisierung am Büromarkt angeboten werden.“

VK Immobilien wird bei der Vermarktung des Objektes vom Immobilienmakler Gilbers & Baasch aus Trier beraten.

Die VK Immobilien Gruppe ist seit rund 20 Jahren sehr erfolgreich als Tochter zweier Versorgungskassen im nationalen gewerblichen Immobilienmarkt aktiv.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Akquisition und dem wertoptimierten Management von Büro- und Geschäftshäusern, Fachmarktzentren, Verbrauchermärkten sowie Logistikimmobilien mit einem Investitionsvolumen zwischen 10 und 30 Mio. Euro.

Die Bob Design GmbH betreut seit 1995 regionale und überregionale Kunden in den Bereichen Werbung und Corporate Design in Print, Web und Film. Sie ist außerdem seit dem Jahr 2000 als Creative Studios der Imagion AG einer der international führenden Dienstleister - anfangs für DVD und Blu-ray - inzwischen mit Fokus auf das digitale Streaming. Kunden wie Apple, Netflix, Amazon und Leonine gehören zu den langjährigen Kunden. Seit 2014 ist die Imagion AG für die Gesamtbetreuung der TV-Plattform der deutschen Telekom „MagentaTV“ zuständig.

Gilbers & Baasch ist ein seit 1995 sowohl in der Großregion Trier-Luxemburg als auch bundesweit erfolgreich tätiges Immobilien-Dienstleistungsunternehmen und bietet nunmehr seit fast 30 Jahren eine große Bandbreite an Beratungs-, Management- und Transaktionsdienstleistungen rund um die Immobilie.