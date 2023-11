Startseite Nis Randers - die neue Single von Patrick Simons Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-11-27 14:17. Ein Country-Shanty mit rockigen Elementen Seit über 40 Jahren ist Patrick Simons als Sänger und Musiker unterwegs und begeistert seine immer größer werdende Fangemeinde. Er war langjähriges Mitglied der "Les Humphries Singers", die mit Hits wie "Mama Loo", "Mexiko" und "Rock My Soul" zu den Top-Acts der 70er gehörten.

Heute ist er vor allem als überzeugter Countrymusiker mit Band unterwegs. Er steht in der Tradition von Country-Legenden und musikalischen Outlaws wie Willie Nelson oder Johnny Cash, nur dass er eben auf Deutsch singt.

Bis heute sind diese Country-Elemente in seiner Musik beständig. Auch die inhaltlich sehr tiefgehenden Texte sind typisch für den Musiker: "Meine Texte sollten immer etwas aussagen. Sie dürfen ernst oder fantasievoll sein aber auch stimmungsvoll und witzig. Es dürfen Geschichten sein oder Liebeslieder. Sie sollen auf jeden Fall Verse und Worte in sich bergen, die vom Leben erzählen, authentisch sind."

Den neuesten Coup hat Patrick Simons, der Pirat der Countrymusic, mit dem Song "Nis Randers" gelandet. Es ist ein Country-Shanty im modernen rockigen Country-Sound, den seine Fans so sehr lieben und schätzen. "Nis Randers" wurde als Ballade 1901 im Sammelband "Stimmen des Mittags - Neue Dichtungen" von Otto Ernst veröffentlicht. Sie schildert die dramatische Rettung eines Schiffbrüchigen und erzählt von Opfer- und Hilfsbereitschaft, die letztlich mit der Rettung des verlorenen Bruders und Sohns belohnt werden.

Patrick´s Version wurde von seinem Freund, dem berühmten Komponisten und Texter, Hans Georg Moslener umgesetzt.

Die Leidenschaft, die Patrick Simons für diese Art der Musik verspürt, wird dem Hörer in aller Direktheit vermittelt. Dieser Song ist ein fantastischer, eingängiger Country-Shanty-Titel mit Tiefgang.

Er bleibt sich auch mit diesem Song treu und singt weiterhin aufrechte, deutsche Country-Songs mit ehrlichen, direkten Texten. "Ich will vom Leben singen und möchte nicht, dass sich bei mir jeder Song gleich anhört." - und das ist ihm mit diesem Song einmal mehr gelungen. Patrick Simons - Nis Randers 02:55 Min.

Musik: Hans Georg Moslener

Text: Hans Georg Moslener und Ernst Otto

Label und Labelcode: LC 11919, aaa-music Artists & Acts

Vertrieb: Universal Music Group

ISCR: DEK192242183

