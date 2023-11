Startseite Andre Peickert besingt den Zauber der Weihnachtszeit Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-11-24 13:50. Eine bekannte Melodie mit neuem weihnachtlichem Text Entdecken Sie den neuen, magischen Weihnachtssong von Schlagersänger André Peickert! Es ist die wohl schönste und besinnlichste Zeit des Jahres und was könnte unsere Feststimmung besser ergänzen als ein brandneuer, zauberhafter Weihnachtssong!?

Wir präsentieren Ihnen mit "Der Zauber der Weihnachtszeit" eine weitere Produktion aus dem Hause AP-MUSIC "Musikproduktion & Management" in Zusammenarbeit mit den Musikproduzententeam Mike Recilas und Felix Heldt! Mit einer einzigartigen Kombination aus traditioneller Weihnachtsmelodie und einem berührenden Text aus der Feder von André Peickert, nimmt uns der Sänger und Liedtexter mit auf eine emotionale Reise durch die diesjährige Weihnachtszeit! Egal ob Sie mit Ihren Liebsten vor dem Kamin sitzen, Geschenke auspacken unter dem Weihnachtsbaum oder einfach die winterliche Landschaft bewundern, dieser Song wird Sie mit seiner zeitlosen Weihnachtsmagie verzaubern!

Die wunderschöne und traditionelle Melodie von "Der Zauber der Weihnachtszeit" untermalt eine herzerwärmende Botschaft von Liebe, Freundschaft, Zusammenhalt und Frieden in dieser besonderen und besinnlichen Zeit!

"Der Zauber der Weihnachtszeit" von André Peickert ist mehr als nur ein Weihnachtslied! Es ist ein entspannendes Flüstern des Schnees, ein Lächeln am Morgen und ein trostspendender Hauch der Vorfreude! In dieser von Hektik und

Problemen geprägten Zeit erinnert er uns daran, was wirklich zählt - die Liebe und das Miteinander in Friede und Harmonie!

Verpassen Sie also nicht dieses emotionale Meisterwerk der Weihnachtsmusik!

Der neue Weihnachtssong von André Peickert wird Ihr Herz berühren und Ihre Vorfreude auf die kommenden Festtage intensivieren! Lassen Sie sich

verzaubern und erleben Sie die Magie der Weihnachtszeit wie nie zuvor!

André Peickert's neuer Weihnachtssong ist ab dem 27.11.2023 auf allen Streaming-Plattformen sowie im MPN, auf Youtube und Amazon erhältlich!

Machen Sie sich bereit für eine unvergessliche Feststimmung und lassen Sie sich von diesem wunderbaren Song in ein weihnachtliches Wunderland entführen! Songtext: André Peickert

Komposition: Traditionell (Süßer die Glocken nie klingen)

Produktion: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Produziert von: Mike Recilas u. Felix Heldt im Auftrag von AP-Music [Musikproduktion & Management]

Promotiontext: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Coverfoto: AP-MUSIC, iStock

Covergestaltung: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Label: recordJET / Labelcode: 24625

GTIN-EAN-PUC: 4099885855795

ISRC: DEZC62383959 - DEZC62383960 / Genre: Pop/Schlager /

Veröffentlichungsdatum: 27.11.2023

?+© 2023 - AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Kontakt unter: Büro: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] c/o André Peickert / 06774 Muldestausee /

Mobil. 0177/9775241 / Mail. music.andre-peickert@web.de / Website: www.andre-peickert.com /

Kontakt auf der Facebookseite unter André Peickert - Sänger, Liedtexter u. Produzent

