Startseite Öffne die Tore zur digitalen Welt - Erfolgreich durchstarten mit dem Gratis-Leitfaden! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-11-24 08:39. Tauche ein in die Welt des erfolgreichen Webdesigns! Unser kostenloses E-Book bietet Selbständigen den Schlüssel zur perfekten Website. Jetzt herunterladen und digital durchstarten. St. Georgen, den 24.11.2023 - Christian Flaig Webdesign, ein renommierter Anbieter für professionelles Webdesign und individuelle Online-Marketing-Strategien, stellt mit großer Freude den ultimativen Leitfaden für Selbständige vor: Erfolgreich deine eigene Website erstellen. Dieses brandneue E-Book vereint die langjährige Erfahrung von Christian Flaig im Bereich Webdesign mit praxisnahen Tipps aus dem Arbeitsalltag. "Der ultimative Leitfaden für Selbständige - Erfolgreich Deine eigene Website Erstellen". Die digitale Ära verlangt nach einer professionellen Online-Präsenz, und der ultimative Leitfaden bietet Selbständigen umfassende Einblicke und praxisnahe Tipps für die erfolgreiche Gestaltung und Optimierung einer eigenen Website. Das E-Book ist ein praktischer Ratgeber, der die Bedeutung einer starken Online-Präsenz betont und dabei auf Vorteile wie 24/7 Erreichbarkeit, erweiterte Reichweite, kostengünstiges Marketing, Kundenbindung und leistungsstarkes E-Mail-Marketing eingeht.

Bevor der Bau der Website beginnt, unterstreicht der Leitfaden die Wichtigkeit einer soliden Vorbereitung. Eine gründliche Zielgruppenanalyse hilft dabei, Inhalte gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden zuzuschneiden. Design-Grundlagen, die im Leitfaden betont werden, wie Farbpalette, Schriftarten, Benutzerfreundlichkeit und Navigation, werden auch im E-Book von Christian Flaig als entscheidende Aspekte für ein ansprechendes Design erläutert. Der Leitfaden gibt Ratschläge zur Auswahl von Farbpaletten und Schriftarten sowie zur Bedeutung einer intuitiven Navigation für eine positive Nutzererfahrung. Auch mobile Optimierung und schnelle Ladezeiten finden Erwähnung im E-Book. Die Content-Strategie, ein zentraler Bestandteil einer Website, wird im E-Book als Herzstück betont. Die Notwendigkeit, ansprechende Inhalte zu erstellen und dabei hochwertige Bilder und Multimedia-Inhalte zu integrieren, wird ebenfalls behandelt. Eine Auswahl der richtigen Website-Plattform ist wichtig, und eine Vorstellung verschiedener Plattformen wie WordPress, Wix, Shopify, Squarespace und Joomla sowie Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Budget und Support werden als Auswahlkriterien angesprochen. Die technischen Aspekte, darunter Domain-Registrierung und Hosting als Rückgrat der Website, werden genauer beleuchtet, und es gibt Empfehlungen für zuverlässige Domain-Registrierung bei Hosting-Anbietern wie ALL-Inkl oder SiteGround. In einer 70-tägigen E-Mail-Kampagne erhalten Sie zusätzlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit der praxisnahen Vorgehensweise von Christian Flaig.

Mobile Optimierung, ein weiterer kritischer Punkt, wird im E-Book angesprochen, da mehr als 50% aller Websites nicht für Mobile ausgerichtet sind. Die Bedeutung einer nahtlosen Nutzererfahrung, responsiven Designs, optimierten Bildern und klaren Handlungsaufforderungen für mobile Benutzer finden auch hier Erwähnung. Einige SEO-Grundlagen werden im Leitfaden erklärt durch Keyword-Recherche, On-Page- und Off-Page-Optimierung, die Wichtigkeit wird betont, von einzigartigen Titel-Tags, Meta-Beschreibungen, Header-Tags, Bild-Alt-Texten, hochwertigen Backlinks, Social Media-Nutzung und Online-Bewertungen. Der Leitfaden schließt mit dem Fazit ab, dass Selbständige mit dem Bau einer erfolgreichen Website beginnen. Diese Schlussfolgerung wird im E-Book übernommen, das als umfassende Roadmap für die Erstellung, Optimierung und Pflege einer erfolgreichen Website dient. Selbständige werden ermutigt, die Ressourcen und Tipps zu nutzen, um ihre digitale Präsenz zu stärken und ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. Das kostenlose E-Book "Der ultimative Leitfaden für Selbständige: Erfolgreich deine eigene Website erstellen" steht ab sofort auf der Landingpage von Christian Flaig Webdesign zum Download bereit. Als Bonus gibt es im E-Book "Die perfekte Wordpress Tool Kiste" dazu und einen 70-tägigen E-Mail-Begleitkurs mit wichtigen Tipps und Tricks sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Vorlagen für Gliederung und Struktur einer funktionierenden Website. Selbständige können das E-Book unter folgendem Link herunterladen: -> Klicke hier, um das E-Book zu erhalten. Über Christian Flaig Webdesign: Christian Flaig Webdesign ist ein professioneller Anbieter für Webdesign und individuelle Online-Marketing-Strategien. Mit dem Fokus auf zielorientiertem Handeln und Erfolg bringenden Strategien unterstützt Christian Flaig Unternehmen dabei, ihre Online-Präsenz zu optimieren und mehr potenzielle Kunden zu erreichen. Mit maßgeschneiderten Lösungen und einem ganzheitlichen Ansatz hilft Christian Flaig Webdesign Selbständigen und Unternehmen dabei, ihren Online-Erfolg zu maximieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von Christian Flaig Webdesign unter www.christian-flaig.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Christian Flaig Webdesigner

