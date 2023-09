Startseite SAS baut Partnerschaften für Vertrieb und Technologie aus Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2023-09-14 12:01. Heidelberg, 14. September 2023 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), erweitert seine Partnerstrategie signifikant. Dazu gehört der künftig indirekte Vertrieb über eine neue Channel-Partnerschaft: TD SYNNEX, einer der weltweit größten Distributoren von Technologieprodukten, Services und Lösungen für IT-Ökosysteme, wird zum primären Vertriebspartner. SAS nutzt dabei erstmals ein zweistufiges Vertriebsmodell. Reseller und Systempartner profitieren durch die umfangreiche Branchen-Expertise, das weitreichende Netzwerk und dedizierte Services an den Standorten von TD SYNNEX. Das erleichtern auch den Zugang zu neuen regionalen Märkten. Zusätzlich stärkt SAS die bereits heute umfangreiche Zusammenarbeit mit global führenden Technologiepartnern weiter. Für einen noch flexibleren Einsatz stehen die KI- und Decisioning-Funktionen der KI- und Analytics-Plattform SAS Viya jetzt auch über die Snowpark Container Services von Snowflake zur Verfügung. Durch die Integration lassen sich alle Funktionalitäten effizient nutzen, ohne Daten zwischen den Plattformen der beiden Anbieter verschieben zu müssen. SAS Health, die umfassende SAS Plattform für das Gesundheitswesen, profitiert direkt von der Partnerschaft mit SingleStore. Anwender können jetzt die Cloud-native Datenbank von SingleStore direkt in Verbindung mit SAS Health nutzen. So lassen sich Gesundheitsdaten über die auf SAS Viya basierende Lösung besser managen. Analysen liefern mit dem Einsatz von KI schneller Ergebnisse, und die Gesamtbetriebskosten von medizinischen Einrichtungen können dank des durchgängigen Gesundheitsdatenmodells gesenkt werden.

Die Technologiepartnerschaft mit Intel wiederum sorgt dafür, dass SAS Nutzer direkt von den Performance- und Betriebskostenvorteilen der neuen vierten Generation der Server-Hardware-Plattform Xeon profitieren können. Intel ist auch Partner bei weiteren regelmäßigen Initiativen von SAS, etwa dem jährlichen SAS Hackathon. Darüber hinaus ermöglicht eine Partnerschaft mit Intel eine höhere Hard- und Softwareleistung beim Einsatz von SAS. Den diesjährigen Partner Award verleiht SAS an Linktera. Der in der Türkei ansässige Anbieter digitaler Lösungen nutzt seit über zwölf Jahren Software von SAS, um für seine Kunden in der Digitalwirtschaft sowie im Finanzsektor leistungsstarke Analytics bereitzustellen.

"Die Förderung unserer Partnerschaften über indirekte Vertriebskanäle ist ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie", erklärt John Carey, Vice President of Global Channels bei SAS. "Die Partnerschaft mit TD SYNNEX ermöglicht es uns, besser zu skalieren, neue Märkte zu erschließen und Kunden zusammen mit unseren Partnern bestmöglich zu unterstützen." SAS Institute GmbH

