Startseite GMN auf der SPS: das neue Analyse- und Monitoringsystem „IDEA-4DRIVE“ mit integrierter IIoT-Technologie für Antriebe Pressetext verfasst von auchkomm am Do, 2023-09-14 11:52. · PRELUB GPi PLUS, die neue Generation Industrie 4.0-fähiger und ressourcenschonender Öl-Luft-Schmiergeräte · Spindeln für Sonderanwendungen und komplette Antriebs- sowie Gebläsemotoren und Verdichterantriebe Nürnberg, den 14. September 2023. GMN präsentiert sich auf der SPS mit einer Reihe von Innovationen für effiziente Antriebe und Motoren. Messepremiere feiert IDEA-4DRIVE, ein digitales Analyse- und Monitoringsystem mit IIoT-Anbindung für Antriebs- und Prüfstandsmotoren sowie Generatoren. Ursprünglich hat GMN das Embedded System für die eigenen Motoren entwickelt, mittlerweile ist es für alle marktgängigen Antriebe verfügbar. Neu ist ebenfalls „PRELUB GPi PLUS”, die jüngste Generation von Industrie 4.0-fähigen und ressourcenschonenden Öl-Luft-Schmiergeräten. Am Stand werden außerdem Kugellager, Dichtungen und Elektroantriebe für unterschiedliche Einsatzzwecke, wie zum Beispiel hochtourige, energieeffiziente Direktantriebe für Gebläse- und Kompressorenanwendungen ausgestellt. Des Weiteren werden hochperformante Fräs- und Schleifspindeln präsentiert. GMN stellt auf der SPS in Nürnberg vom 14. bis 16. November in Halle 3A Stand 200 aus. Das neue IDEA-4DRIVE wertet Motordaten direkt aus

Mit der Messepremiere richtet sich GMN insbesondere an Hersteller aus dem Fahrzeugbau und der Luftfahrtindustrie, deren Antriebs- und Prüfstandsmotoren sowie Generatoren hohe Leistungen bieten. Einsetzbar ist das Embedded System bei allen modernen Antrieben. IDEA-4DRIVE erfasst und verarbeitet mit bis zu neun Sensoren permanent die relevanten Prozesswerte der Antriebe. Neben der Lager- und Kühlmitteltemperatur gehören hierzu die Drehzahl sowie Schwingungen und optional Verlagerungen. Dadurch erhält der Anwender während des Betriebs kontinuierlich Hinweise, wie sich sein Motor verhält, wie er ihn optimal nutzen und die Performance steigern kann. Auf der anderen Seite interpretiert das Embedded System die Daten selbst und filtert die unwichtigen Messwerte heraus. Gegebenenfalls setzt es eine Fehlermeldung ab und teilt der Steuerung mit, wie die Antriebseinheit reagieren soll. Übertragen werden die Informationen mittels bidirektionaler Kommunikation über IO-Link, daher ist das System für alle Steuerungen einsetzbar. Zudem wird eine nahtlose Anbindung in IloT-Infrastrukturen möglich, ohne die Performance der Steuerung zu belasten. IDEA-4DRIVE bietet zudem die Funktion eines digitalen Typenschildes und befähigt Antriebseinheiten selbstständig, Informationen über ihren Ölbedarf an angeschlossene Schmieraggregate weiterzugeben. Automatisiert und ressourcenschonend schmieren mit PRELUB GPi PLUS Die auf der SPS vorgestellte neue Generation ressourcenschonender Schmiergeräte rund um das Spitzenmodell PRELUB GPi PLUS kann mit Hilfe dieser Antriebsdaten den Schmierbedarf des Antriebs vollautomatisch bedienen. Ihre intelligente Steuerung berechnet exakt die benötigte Menge an Schmierstoff, die dann ausgegeben wird. Anhand des digitalen Typenschilds der Spindel werden dem Schmieraggregat die relevanten Schmierdaten übermittelt. Steht die Spindel still, unterbricht es den Schmierzyklus und spart Öl ein. PRELUB GPi PLUS ist wie IDEA-4DRIVE ebenfalls IIoT-ready und dank integrierter IO-LINK-Schnittstelle kommunikationsfähig. Eine smarte Steuerung regelt anhand der vorliegenden Informationen selbsttätig die Entlüftung. Sie überwacht den Öltank, warnt bei Unterschreitung eines festgelegten Pegels und sendet beim Leerlaufen eine Fehlermeldung. Darüber hinaus sorgt sie für eine automatische Entlüftung des Aggregats. Die Ausstattung mit IO-Link erlaubt dem Anwender den Echtzeitzugriff auf verschiedene Prozessinformationen, daneben profitiert er von einer einfachen Konfiguration. Außerdem wird eine Fernwartung möglich. Großes Ausstellungsprogramm Mit einer großen Ausstellung gibt GMN auf dem Stand außerdem einen Überblick über seine Kugellager und Dichtungen sowie sein Programm an High-Speed-Elektroantrieben. Die Komplettmotoren zeichnen sich durch eine kompakte Bauform, eine hohe Leistungsdichte und eine hohe Zuverlässigkeit. Ebenfalls zu sehen sind verschiedene hochperformante Fräs- und Schleifspindeln. Gezeigt werden sowohl Exponate für den manuellen Werkzeugwechsel zum Einsatz bei Sonderanwendungen als auch solche mit integriertem IDEA-4S, dem Embedded System für Spindeln. Über GMN: Der Maschinenbauer GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG ist ein 1908 gegründetes und heute in vierter Generation geführtes Familienunternehmen. Rund 470 Mitarbeiter entwickeln und produzieren ausschließlich am Unternehmenssitz in Nürnberg Hochpräzisionskugellager und ?lagersysteme, Maschinenspindeln, elektrische Antriebe, Klemmkörperfreiläufe sowie berührungslose Dichtungen. Die Exportquote von GMN beläuft sich auf rund 45 Prozent, das Unternehmen liefert seine Produkte an Abnehmer in der ganzen Welt. Diese stammen aus einer Vielzahl von Branchen, hervorzuheben sind der Maschinenbau, der Modell- und Fahrzeugbau sowie die Luft- und Raumfahrttechnik. Vertrieb und Service gewährleistet GMN über ein weltweites Netz von Vertretungen und Niederlassungen. Ansprechpartner: GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG, Äußere Bayreuther Str. 230, 90411 Nürnberg, Rainer Förster, Messe & Medien, Tel.: 0911 5691-332, E-Mail: r.foerster@gmn.de. Weitere Informationen zu GMN finden Sie unter www.gmn.de. Belegexemplar erbeten: auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Hochstraße 11, 90429 Nürnberg, www.auchkomm.de. Über auchkomm Vorname

