Startseite Benefiz-Auktion mit großformatigen Flaschen - Vendemmia d’Artista Ornellaia 2020 „La Proporzione” Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Mi, 2023-09-06 13:47. Vom 7. bis 21. September wieder online ist die jährlich von Sotheby's organisierte Wohltätigkeitsauktion, bei der großformatige Flaschen der 15. Ausgabe der Ornellaia Vendemmia d'Artista versteigert werden.

Unter den 12 Losen Doppelmagnums, Imperials und die einzige 9-Liter-Salmanazar. Noch wertvoller werden alle Flaschen durch die Kunstetiketten von Joseph Kosuth, der für diese Edition den Charakter des Ornellaia 2020 „La Proporzione" interpretiert hat. Die Auktion bietet Sammlern aus der ganzen Welt die Möglichkeit, vinologisch und künstlerisch hochwertige Lose zu erwerben und gleichzeitig eine großzügige Geste zu zeigen. Der gesamte Erlös wird nämlich, wie jedes Jahr seit 2019, an die Solomon R. Guggenheim Foundation für das Programm „Mind's Eye" gespendet, das auch blinden oder sehbehinderten Menschen einen Zugang zur Kunst ermöglicht. Giovanni Geddes da Filicaja, CEO von Ornellaia, erklärt dazu: „Wir sind stolz darauf, diese Initiative zu unterstützen: wie in der Kunst erfordert auch die Wertschätzung großer Weine eine volle Einbeziehung der Sinne. Außerdem ist die Partnerschaft mit dem Guggenheim für uns eine Möglichkeit, etwas von dem unglaublichen Wohlwollen der Natur uns gegenüber an die Gesellschaft zurückzugeben". Diese einzigartigen Flaschen sind also dreifach wertvoll: wegen ihres Inhalts, wegen des Kunstwerks, das sie ziert, und schließlich wegen ihres wohltätigen Zwecks. Im Jahr 2020 ist Natur und Mensch eine perfekte „Proporzione" aus Eleganz, Kraft und Komplexität gelungen. Als Interpretation dieses perfekten Zusammenspiels schuf der amerikanische Künstler Joseph Kosuth, einer der Hauptvertreter und Theoretiker der Konzeptkunst, eine Reihe von Werken, in deren Mittelpunkt das Wort „Wein" und ein Zitat von Vitruv aus De Architectura (3.1.3) stehen. Bei der 0,75-Liter-Flasche ist das Zitat in englischer Sprache auf Papier eingraviert; bei den 100 Doppelmagnum-Flaschen ist der etymologische Baum des Wortes „Wein" als Relief auf die Flasche geprägt, während der etymologische Baum bei den 10 Imperials, eine jede ein einzigartiges Exemplar, in das Glas graviert wurde. Ein einzelner Zweig ist weiß hervorgehoben und das Vitruv-Zitat in die hervorgehobene Sprache oder eine ihrer modernen Abkömmlinge übersetzt: Albanisch, Serbo-Kroatisch, Latein, Italienisch, Hindi, Hebräisch, Neugriechisch, Irisch, Deutsch und Armenisch. Bei der Salmanazar sind der etymologische Baum und das darunter stehende Vitruv-Zitat in Englisch und das auf der Flasche angebrachte Relief in Platin gehalten. Der Künstler erklärt dazu: „Ich denke, dass die Sprache ein wichtiger Teil aller Erfahrungen ist und dass diese Erfahrungen auf eine bestimmte Weise auf sprachlicher Ebene geformt werden. Die Architektur der Erfahrung durch Sprache war offensichtlich immer im Spiel, und ich denke, Vitruv war eine großartige Quelle, um ein Konzept wie das der Proportion zu verstehen. Proportion ist nicht nur das Gleichgewicht der Elemente für das Auge, sondern auch ein Gleichgewicht aller Elemente, die es zu einer Vollkommenheit dessen machen, was es für die Welt bedeutet, und es somit auch zu einer Konzeption formen".