Startseite Mit Sidler SHARK® HBV Geschossdecken Material und Zeit sparen Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2023-09-02 10:28. Architekten, Bauherren und Holzbauer setzen mit Holzbetonverbund Geschossdecken Sidler SHARK® auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig sparen Sie Material und Geld. Dank dem neuartige Holzbetonverbund-System SHARK® spart man Material (Zeit) und Kosten beim Verbund von Brettstapel- und CLT-Geschossdecken mit Beton. Das innovative Geschossdecken System SHARK® bietet: - verbessertes Stabilitäts-Verhalten - Einsparung durch Wegfall von Verbindungs-Material - Zeitgewinn in Herstellung (Kerbung) und Montage (Wegfall von Montageteilen, da es keine separaten Verbindungen braucht). Dies führt zu Top-Qualität und Kosten-Einsparungen. A usführliche Informationen u nter http://www.sidlerholz.ch Baureportage der Lignolution GmbH: Es ist immer wieder spannend, Mikrokerven im Einsatz zu sehen. Beim Ersatzneubau des Schulhauses in Uitikon zeigten sich die Vorteile gegenüber den herkömmlichen Kerven deutlich - es braucht keine Schrauben und keine tiefen Kerben. Das Team von Egli Zimmerei AG konnte so den Fokus voll auf Ihre Arbeit legen. Bauen für unsere Zukunft - Die Uitiker Sekschülerinnen und Sekschüler erhalten ein neues Schulhaus auf der Allmend. Der Ersatzneubau wird in Holz-Beton-Verbundweise mit dem neuen Verbundstandard Mikrokerven realisiert. Vor Ort konnten wir beobachten, wie die Bauarbeiten voranschreiten und wie unkompliziert das Arbeiten mit Mikrokerven ist. Durch die geringe Kerventiefe und den Verbund ohne Schrauben kann der Fokus auf präzise Arbeit gelegt und Stolperunfälle verhindert werden. Das freut bestimmt auch die Suva! Die ökonomische und ökologische Bauweise mit Mikrokerven eignet sich nicht nur für Wohnnutzungen sondern auch für Schulhäuser. So können wir mit gutem Gewissen ein angenehmes Lernumfeld aus Holz für die Schüler und Schülerinnen von Morgen schaffen. Dabei reduzieren wir erst noch den Verbrauch von Beton und ersetzen diesen durch die nachwachsende Ressource Holz. Möchten Sie mehr über Mikrokerven wissen oder kennen Sie jemanden, für den oder die unsere neue Technologie Mikrokerven für Holz-Beton-Verbund von Interesse sein könnte? Dann kommentieren Sie diesen Beitrag und wir nehmen gerne Kontakt auf. Lieferant BST Mikrokerven: Sidler Holz AG

Holzbau: Egli Zimmerei AG

Holzbauingenieure: Makiol Wiederkehr

Beratung Mikrokerven: Lignolution GmbH

Architektur/Visualisierung: Stoos Architekten AG / X-Frame Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sidler Holz AG

Herr Erich Sidler

Zugerstrasse 26

8917 Oberlunkhofen

Schweiz fon ..: +41 56 634 11 62

web ..: http://www.sidlerholz.ch

email : info@sidlerholz.ch Die Sidler Holz AG ist ein führender Lieferant für HBV-Geschossdecken, Brettstapel, BSH, Balken und Terrassenholz. Die Sidler Holz AG sucht Lizenznehmer in Europa und Übersse für das neuartige Holzbetonverbund-System SHARK® - das bedeutend Kosten spart, beim Verbund von Brettstapeln oder CLT Geschossdecken mit Beton. Die Sidler Holz AG beliefert Holzbau-Unternehmen mit SHARK HBV-Geschossdecken, die wirtschaftlich und technologisch führend sind. "Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden." Pressekontakt: Effiprom GmbH, Abt. Public Relations

Herr Emil Heinrich

Weidstrasse 12

8913 Ottenbach fon ..: +41 79 207 79 82

web ..: http://www.effiprom.ch

email : heinrich@effiprom.ch Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten