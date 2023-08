Neuerscheinungen im September: Ernst Lugers Familien-Saga „Fetzenimperium“ und Angela Bardls dritter Band von „Daheim beim Bergd

Für Roman-Freunde und Bergdoktor-Fans: Der Verlag Kern gibt im September zwei neue Titel heraus.

Der österreichische Autor Ernst Luger hat in den letzten Jahren vor allem Kurzgeschichten veröffentlicht. Jetzt erscheint sein erster Roman. „Fetzenimperium“ (ISBN 978-3-95716-381-3), eine Familiensage um einen Großindustriellen. Alles dreht sich um Reichtum, Disziplin, Herrschaft, Erbschaftsstreit und dem harten Weg, die Fesseln einer herzlosen Vergangenheit zu lösen.

Nach dem Tod des tyrannischen Familienpatriarchen müssen sich sein Sohn und seine Tochter, die längst der Familie entfremdet sind, erneut mit ihrer Beziehung und dem Unternehmen auseinandersetzen. Während die Geschwister sich über ihr Erbteil streiten, müssen sie schmerzlich zur Kenntnis nehmen, dass ohne Zusammenhalt in der Familie und Hilfe von Freunden nichts weitergeht und der endgültige Bruch droht.

Ernst Luger, der Autor aus dem österreichischen Feldkirch, war in einem technischen Beruf tätig, bevor er einer Lebenskrise zur Schriftstellerei fand.

Ebenfalls im September erscheint ein neuer Band in der Reihe „Daheim beim Bergdoktor am Wilden Kaiser“ (ISBN 978-3-95716-383-7). Die Autorin Angela Bardl hat bereits mit den ersten beiden Bänden eine treue Fangemeinde erobert.

Die Fans wird es freuen: Angela Bardl .

Seit Jahren blickt sie hinter die Kulissen der ZDF-Fernsehserie „Der Bergdoktor“, beobachtet das Geschehen an den Drehorten, im österreichischen Scheffau und Ellmau am Wilden Kaiser. Sie trifft die Schauspieler und ist bei Dreharbeiten dabei. Ebenso wie in den gleichnamigen beiden Vorgängerbänden (ISBN 978-3-95716-315-8 und ISBN 978-3-95716-344-8) lässt ihre Leserinnen und Leser teilhaben am aufregenden Alltag der Fernsehfamilie Gruber und an den Intrigen, Verwicklungen und persönlichen Dramen, die das Drehbuch der 16. Staffel den Schauspielerinnen und Schauspielern angedeihen lässt. Eine „Fotosafari“ mit Bildern aus der Region zeigt außerdem die schönsten Plätze in der Region für die Serien-Begeisterten, die zu den Fantagen und anderen Veranstaltungen zum Wilden Kaiser reisen, ebenso wie für Urlauber in der Region.

In ihrem Alltagsleben ist die Autorin Angela Bardl Lehrerin für Mathematik und evangelischer Religionslehre am Gymnasium und erzählt Schülern von Gott und der Welt. Sie lebt in Jena/Thüringen.

