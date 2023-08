Startseite Rückenschmerzen ganzheitlich therapieren. Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-08-22 09:22. Rückenschmerzen - Eine weit verbreitetes Problem.

Diese können durch viele Faktoren verursacht werden und müssen deshalb ganzheitlich therapiert werden, um eine langfristige Linderung zu erlangen. In 30-jähriger Erfahrung hat die Heilpraktikerin Heinke Boysen ihr eigenes Therapiekonzept für eine effektive Wirbelsäulenbehandlung bei Rückenschmerzen zusammen gestellt. Fünf Säulen bilden das ganzheitliche Konzept, das Wissen aus der Traditionellen Chinesichen Medizin (TCM) und modernen westlichen Therapien kombiniert. Das Ziel der Behandlung ist es, Körper, Geist und Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die erste Säule bildet die Chinesiche Medizin mit Akupunktur , Schröpfen und Moxibustion. Heinke Boysen erlernte diese besonderen Techniken in einem mehrjährigen Studium direkt im Land der Mitte. "Qi, die Lebensenergie, und Blut müssen fließen, lehrten uns die chinesischen Professoren. Gezielte Akupunkturtechniken regen den Fluss der Energien wieder an, Energie- und Blutstau lösen sich auf und Schmerzen können nachlassen." "Matrix-Rhythmus-Therapie bringt die Zellen wieder in Schwung" erklärt die erfahrene Therapeutin. Alle Zellen schwingen in einer bestimmten Frequenz. Verlieren Zellen diesen Rhythmus, wird die Ver- und Entsorgung des Gewebes gestört. Die Funktion der Zellen wird beeinträchtigt. Schmerzen entstehen. Durch die Matrix-Rhythmus-Therapie wird die Frequenz wieder hergestellt und hilft der Muskulatur wieder in die Ursprungsfunktion zurück. "Wir tragen die Lasten unseres Lebens auf unseren Schultern - Emotionale Belastungen und Stress lassen die Muskulatur verhärten", erläutert Heinke Boysen und setzt daher die Organetik ein. Mithilfe dieses Bioresonanz-Verfahren werden Belastungen harmonisiert und Wege aus der Schmerzspirale erarbeitet. "Ich bin nicht mehr in meiner Mitte" berichten die Patienten.

Körperliche und psychisch-emotionale Belastungen bringen uns aus unserer Mitte. Verändert sich die Statik der Wirbelsäule, führt dieses zu den unterschiedlichen Beschwerdebildern. Mit speziellen manuellen, mobilisierenden Behandlungstechniken werden im vierten Behandlungsschritt unter anderem Gelenk-Blockierungen aufgelöst und die freie Mobilität der Wirbelsäule wieder hergestellt. Dadurch erreicht der Patient die physiologische Aufrichtung der Wirbelsäule zurück. Zum Abschluss erhält der Patient eine Tape. "Tapes wirken nachhaltig wie eine Mikromassage, unterstützen den Behandlungserfolg und helfen der Wirbelsäule in die Aufrichtung zurück zu gelangen", berichtet Heinke Boysen. Heinke Boysen

