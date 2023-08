Startseite Lesenachschub Pressetext verfasst von Kummer am Di, 2023-08-22 06:36. Hier ein paar Buchtipps aus dem Karina-Verlag. Es kann ja nicht sein, dass Sie nichts mehr zum Lesen haben. Lesenachschub geht immer. Bruder, hab Loch im Auto – kaputte Geschichten aus der Autowerkstatt

Sein Auto ist des Mannes Liebstes und der Autor dieses Buches ein wahrer Meister, wenn es um die Wiederinstandsetzung des geheiligten fahrbaren Untersatzes geht. Es ist also wenig verwunderlich, dass Jack Nuris zweites Buch Anekdoten rund ums Automobil erzählt.

Die Geschichten spielen in Nuris Werkstatt. Sie handeln von Autos, was man erleben kann, wenn man damit auf Reisen geht, sowie von allerlei Fahrzeugproblemen. Man stößt auf Lehrlinge, die im Pyjama zur Arbeit erscheinen, genauso wie auf Kunden, die um vier Uhr morgens via Telefon über Motorgeräusche berichten und eine Diagnose erhoffen, und erfährt von vielen anderen skurrilen und witzigen Begebenheiten.

Mit vielen Fotos des bekannten Comedian Jack Nuri. Photismos – von der glühenden FPÖ Anhängerin zur Flüchtlingsmama

Ein aufregendes Buch über die verwirrten Wege des Lebens. Brigitte Holzinger nimmt sich kein Blatt vor den Mund und liefert uns mit diesem großartigen Buch einen enthüllenden Tatsachenbericht.

Im Buch findet sich ein Anhang mit Worten von Reinhard Nowak, René Rumpold, Dietmar Gnedt, Hans Morawitz, Harald Pomper, Klaus Oppitz und Jack Nuri, die Patenschaft übernimmt Cornelius Obonya.

Die Einleitung der Autorin:

Auf der Suche danach, irgendwo dazuzugehören, fand ich den Sinn den Glücklichseins. Von einem unwillkommenen, ungeliebten Kind erhielt ich Anerkennung. Von einer glühenden FPÖ-Anhängerin wurde ich zur Flüchtlingsmama. Durch meine Erlebnisse mit Obdachlosen, Ureinwohnern Amerikas und Flüchtlingen fand ich den Sinn im Leben. Ich habe dieses Buch geschrieben, um meine Erinnerungen an diese Zeit in Worten festzuhalten, einer Zeit, in der ich erfuhr, was wirklich zählt im Leben. Ich durfte erleben, wie sich Glück anfühlt, dass Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft glücklich machen.

Glücklichsein ist ein Zustand, der meiner Meinung nach vielen Menschen leider verborgen bleibt, denn wahres Glück hat nichts mit Reichtum zu tun. Ich erlebte eine Zeit der Enttäuschungen, aber auch der Dankbarkeit und der Liebe. Jede noch so große Enttäuschung war diesen Weg wert.

Vielleicht werden es einige Leser nicht verstehen, aber ich bin glücklich. Ich habe gefunden wonach ich immer suchte. Anerkennung, Liebe, Freunde und vor allem meinen Weg. Den Weg des Sinns des Seins.

Ich möchte die Einleitung mit einer Frage beenden: "Wie kann jemand der das Unglück nicht kenn, das Glück erkennen?" Tief – Geheimnisvolle Machenschaften in Wien

Unter dem Zuckerguss sprichwörtlicher Gemütlichkeit gärt in den Tiefen der Metropole Wien - im Labyrinth uralter, geheimer Katakomben - die jahrhundertealte, bis in die Gegenwart wirkende Fäulnis eines infamen Verbrechens ...

Katrina, Sekretärin eines Anwaltsbüros, privat voller Hingabe dem Kopieren historischer Archivdokumente verfallen, wird zu ihrem Entsetzen nun als Zeugin eines grauenvollen Blutbades von den Mördern verfolgt.

Allmählich dämmert ihr, dass sowohl die Bluttat, als auch die gezielte Jagd auf sie, in dunklen Machenschaften einer längst vergangenen Epoche Wiens gründen - festgehalten auf einem ahnungslos kopierten Pergament.

Unter Lebensgefahr beginnt Katrina zu recherchieren ... Asche der Gier

Im tiefsten Ottakring liegt das Bestattungsinstitut Lichtreise. Das als bodenständig und verlässlich bekannte Unternehmen birgt jedoch so manches Geheimnis.

Im und um den 16. Wiener Bezirk geschehen plötzlich einige mörderische Taten und auch im Bereich anderer schwerer Kriminalfälle wird nichts ausgelassen. Die Ermittlungen bringen keinerlei Verbindung zwischen den Taten, doch irgendwie streifen alle das Bestattungsunternehmen. Zufall oder doch eine Spur?

