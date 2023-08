Startseite „Blütenrausch“ im Dreiländereck: tegra-Qualitätsprodukte auf der Landesgartenschau Höxter Pressetext verfasst von tegraGmbH am Fr, 2023-08-18 14:26. Im Dreiländereck von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen erleben Gartenfreunde im Sommer 2023 eine Landesgartenschau mit besonderem Ambiente. „Willkommen im Blütenrausch“ heißt es in fünf Geländeteilen und auf einer Gesamtfläche von 31 Hektar. Ob prächtiger Stadtwall, idyllische Weserpromenade oder Welterbe Schloss Corvey: Höxter vereint Geschichte und Gartenschau zu einem eindrucksvollen, zeitgemäßen Erlebnis.

Mit ihren natürlichen Spezialbaustoffen trägt die tegra GmbH mit Hauptsitz im ostwestfälischen Bielefeld zum Gelingen der vielbesuchten Veranstaltung bei. Bereits im Frühjahr 2022 startete die im niedersächsischen Boffzen ansässige Lott Team Garten- und Landschaftsbau GmbH mit der Anlage von Grünflächen und Baumpflanzungen, bei denen unter anderem die HYDRALIT-Baumsubstrate eine wichtige Rolle spielen. Rund 600 Tonnen des strukturstabilen, nachhaltigen Materials wurden aus dem tegra-Werk Stadthagen, einer von fünf eigenen Produktionsstätten in Deutschland, nach Höxter geliefert. Mit seinem ausgefeilten Produktsortiment hält das Unternehmen das passende Substrat für unterschiedlichste Baumarten und Standortbedingungen bereit. So kommen in diversen Geländeteilen Baumsubstrate in den Körnungen 0/16 sowie 0/32, für Pflanzgrubenbauweisen ohne oder mit Überbaubarkeit, zum Beispiel Pflaster- oder Straßenbeläge, sowie mit verschiedenen pH-Werten in Abstimmung auf die baumspezifischen Bedürfnisse zum Einsatz.

Neben der zuverlässigen, pünktlichen Lieferung ist das ausführende Lott Team auch von den Produkteigenschaften der HYDRALIT-Baumsubstrate überzeugt. „Das Material lässt sich in allen Varianten sehr gut verarbeiten“, berichtet Geschäftsführer Bernd Lott. Insbesondere punktet das einbaufertige Gemisch durch einen optimalen Luft-, Wasser- und Nährstoffhaushalt für Bäume sowie Stauden. Die exklusive Rezeptur auf Lavabasis kann bei tegra seit geraumer Zeit durch regionale Rohstoffe wie Ziegelsplitt oder Sandstein ergänzt werden, die eine geringere CO2-Bilanz sowie maximale Wirtschaftlichkeit realisieren. Der hohe Gehalt an Gerüstbaustoffen gewährleistet ein größeres Porenvolumen auch in tiefen Schichten und somit bessere Lebens- und Wachstumsbedingungen. „Der Erfolg spricht für sich!“, resümiert Bernd Lott. „Von rund 300 gepflanzten Bäumen haben sich nahezu 100 Prozent äußerst gesund und kraftvoll entwickelt. Vor allem nach dem trockenen Sommer im vergangenen Jahr ist das eine sehr positive Bilanz.“

Eine buchstäblich tragende Rolle kommt in Höxter zudem der hochbelastbaren Schotterrasenschicht KRESKALIT von tegra zu. Rund 700 Tonnen der vegetationsfreundlichen Rasentragschicht aus ausgewählten Mineralien fungieren als widerstandsfähiger, grüner Untergrund für sporadisch genutzte Parkflächen. Mit seiner natürlichen Wasserdurchlässigkeit wirkt der Schotterrasen zudem effektiv der Oberflächenversiegelung entgegen.

Den „Blütenrausch“ sowie die tegra-Qualitätsprodukte können Besucherinnen und Besucher in Höxter noch bis zum 15. Oktober 2023 erleben. Über tegraGmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten