KSK-Immobilien GmbH vermittelt 49 exklusive Wohnungen im denkmalgeschützten Kröner Park

Die KSK-Immobilien GmbH, der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln, hat mit der Vermittlung von 49 Eigentumswohnungen mit eigener Parkanlage in Erkrath begonnen. Bauträger ist die terraD Wohnbau GmbH aus Haan. In der Düsseldorfer Str. 1-3 in Erkrath, auf dem Gelände des Landschaftsparks Kröner, entstehen drei moderne Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 49 Eigentumswohnungen. Von der hochwertigen Zwei-Zimmer-Wohnung bis zur stilvollen Fünf-Raum-Wohnung mit Wohnflächen von ca. 64 m² bis 136 m² bieten die Einheiten höchsten Wohnkomfort für Singles, Paare sowie Familien. „Die Mehrfamilienhäuser werden in einer idyllischen, rund 13.000 m² großen privaten Parkanlage errichtet. Der denkmalgeschützte Kröner Park steht exklusiv den Hausbewohnern zur Verfügung. Hier lebt es sich zentral und doch mitten in einer einzigartigen grünen Oase", so Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH. Die Mehrfamilienhäuser werden als KfW-Effizienzhäuser 55 errichtet. Die Wohneinheiten punkten durch eine gehobene Ausstattung mit Echtholzparkett und Fußbodenheizungen. Alle Wohnungen sind von der Tiefgarage über einen Aufzug erreichbar und barrierefrei. Jannis Klutinius, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH und für den Vertrieb der Neubauwohnungen zuständig, erklärt: „Der Wohnpark erfüllt höchste Ansprüche. Die Bewohner:innen profitieren von einem Rundum-sorglos-Paket, das selbst einen exklusiven Concierge-Service einschließt. Darüber hinaus bietet die Infrastruktur Erkraths einen abwechslungsreichen Mix aus kultureller und lebendiger Szene." Jede Wohneinheit verfügt über ein eigenes Kellerabteil und einen Abstellraum. Die Wohnungen verfügen darüber hinaus alle über eine Terrasse oder einen Balkon mit Blick in den Park. Dogan Ipek, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH und ebenfalls für den Vertrieb der Wohnungen zuständig, ergänzt: „Wir wissen die Partnerschaft mit der terraD Wohnbau GmbH sehr zu schätzen, die mit ihrer fachlichen als auch regionalen Expertise in Erkrath ein außergewöhnliches Neubauprojekt schafft. Wir freuen uns, den Vertrieb für dieses Bauvorhaben zu übernehmen, das durch die hochwertige Ausstattung der Eigentumswohnungen und nicht zuletzt die private Parkanlage einen einzigartigen Charakter aufweist." Der Baubeginn ist für Sommer / Herbst 2024 geplant, der Bezug soll im Sommer 2026 erfolgen.