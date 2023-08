Startseite 2PP 3D-Druck: Maßgeschneiderte Software reduziert Nähte, spart Zeit und steigert Effizienz Pressetext verfasst von PRD am Mi, 2023-08-16 12:29. Neues Software-Upgrade von UpNano. Kompatibel mit allen NanoOne-Druckern. Wien, Österreich, 16. August 2023 – Mit dem Release des neuesten Software-Upgrades für die NanoOne-Plattform hochauflösender 3D-Drucker hat UpNano erneut die Performance-Grenzen des schnellsten 2PP 3D-Druckers auf dem Markt verschoben. Durch intelligentes Stitching kann jetzt die Qualität des Endprodukts weiter verbessert und die bereits hohe Druckgeschwindigkeit noch weiter gesteigert werden. Unter Verwendung desselben Materials und Objektivs können nun auch mehrere völlig unterschiedliche Druckaufträge zu einem einzigen Job kombiniert werden. Das spart Kosten und noch mehr Zeit. All dies wird durch eine intuitive Benutzeroberfläche, die integraler Bestandteil der von UpNano entwickelten Software ist, erheblich vereinfacht. Das Upgrade ist mit allen NanoOne-Druckern kompatibel und wird von den meisten Bestandskunden bereits genutzt. Die 2-Photonen-Polymerisation (2PP) 3D-Drucker der UpNano GmbH (Österreich) sind die schnellsten hochauflösenden 3D-Drucker auf dem Markt. Sie werden sowohl in der Industrie als auch im akademischen Bereich eingesetzt und haben neue Maßstäbe in der Elektronik sowie in der Mikrooptik und für biokompatible Anwendungen in der Zell- und Medizinforschung gesetzt. Das extrem kompakte Desktop-Drucksystem bietet hochauflösenden 3D-Druck über zwölf Größenordnungen. Das jüngste Software-Upgrade erweitert den Funktionsumfang nun erheblich. Nahtloser Fortschritt

Grundlage des Upgrades ist die Möglichkeit, jetzt mehrere Druckparameter individuell zu definieren und komplexe Änderungen dieser Parameter während des Druckvorgangs im Voraus einzustellen. Das Potenzial, das sich daraus für die Qualität des Druckprodukts sowie für die Geschwindigkeit und Effizienz des Druckprozesses ergibt, ist enorm. "Jetzt können Produkte mit exakt definierten Nähten gefertigt werden", erklärt Denise Hirner, COO und Mitgründerin von UpNano. Nähte sind ein ernstes Qualitätsproblem bei 3D-gedruckten Produkten. Sie entstehen durch die Notwendigkeit, das Sichtfeld des Objektives während des Drucks zu verschieben und die gedruckten Elemente jedes Sichtfelds zusammenzufügen ("stitching"). "Die einzigartigen Funktionen unseres neuesten Upgrades helfen, dies zu reduzieren", fügt Denise Hirner hinzu. "Indem wir mehr Parameter individuell und dynamisch ansprechen, ist es nun möglich, die genauen Positionen der so genannten stitching lines (den späteren Nähten) zu definieren. Abhängig von der endgültigen Struktur ermöglicht dies eine intelligente Integration der Nähte in das Design."

Schlaue (Auf-)Lösung

Darüber hinaus kann nun auch die Auflösung während des Druckprozesses verändert werden. So können Teile einer Gesamtstruktur, die eine geringere Auflösung benötigen gemeinsam mit Elementen gedruckt werden, die eine viel höhere Auflösung benötigen. Dabei beginnt man mit niedriger Auflösung (und einem raschen Aufbau) und erhöht diese gleitend den Erfordernissen entsprechend, wobei sich die Geschwindigkeit naturgemäß verringert. "Auf diese Weise wird ein sehr sauberes Drucken von komplexen Strukturen mit unterschiedlichen Auflösungsanforderungen möglich“, erklärt Denise Hirner, „was eine Zeitersparnis von bis zu 50 % bedeuten kann." Die Software erweitert damit die Vielseitigkeit der NanoOne-Druckerreihe, die bereits von der patentierten Adaptive Resolution-Technologie profitiert, die eine 10-fache Verbreiterung des Laserstrahls für jedes beliebige Objektiv ermöglicht. Mit dem neuen Upgrade kann aber nicht nur den Druck von Teilen mit unterschiedlichen Auflösungsanforderungen beschleunigt werden – man kann auch die Produktion verschiedener Teile in einem Druckauftrag kombinieren. Ein Feature, das eine weitere deutliche Reduzierung der Druckzeit sowie des Substratverbrauchs ermöglicht und einen weiteren Schritt in Richtung eines automatisierten 2PP-3D-Druckprozesses darstellt. Die einzige Voraussetzung ist, dass das verwendete Material und Objektiv das gleiche bleiben. "Die Flexibilität der Kombination von Druckaufträgen", so Denise Hirner, "führt zu einer viel besseren Ausnutzung des Substrats." Sie erhöht auch die Flexibilität bei der zeitlichen Ausnutzungt eines NanoOne, da nun wesentlich mehr Druckaufträge über Nacht oder am Wochenende bzw. mit weniger Personaleinsatz ausgeführt werden können. Mit der Veröffentlichung dieses jüngsten Software-Upgrades beweist UpNano erneut seinen ausgeprägten Innovationsdrang. Denise Hirner fügt hinzu: "Erst kürzlich haben wir unser jährliches Kundenevent abgehalten – eine Gelegenheit, bei der wir immer viel über die sich entwickelnden Anforderungen unserer weltweiten Kundenbasis erfahren. Mit unserem neuesten Software-Upgrade werden viele dieser Anforderungen erfüllt, und wir freuen uns sehr, die Leistung unserer Drucker gemeinsam mit unserem einzigartigen NanoOne-Kundennetzwerk weiter zu verbessern." Bilder auf Anfrage erhältlich oder Bilder verfügbar unter: https://www.upnano.at/tailored-software-reduces-stitching-saves-time-boo... Über UpNano (2023)

UpNano ist ein in Wien (Österreich) ansässiges High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von hochauflösenden 3D-Druckern spezialisiert hat. Die Systeme basieren auf dem Prinzip der 2-Photonen-Polymerisation und bieten branchenführende Geschwindigkeit und Auflösung unter 0,2 µm. UpNano ist bestrebt, seinen Kunden ein ganzheitliches Paket aus Hardware, Software und optimierten Druckmaterialien für die Herstellung von polymeren Mikroteilen sowie die einzigartige Möglichkeit des Bioprinting in einer nativen Zellumgebung zu bieten. Mit der Spitzentechnologie von UpNano können Objekte in Größen vom Submikrometer- bis in den Zentimeterbereich und mit einer Höhe von bis zu 40 mm gedruckt werden - in bisher unerreichter Zeit und Präzision. Kontakt UpNano

Denise Hirner

Chief Operating Officer, Gründerin

Modecenterstrasse 22, D36

1030 Wien, Österreich

T +43 (0) 1 8901652

M +43 (0) 676 3943728

E denise.hirner@upnano.com

W www.upnano.com

L www.linkedin.com/company/upnano

T twitter.com/upnano_gmbh Textredaktion & Versand

PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung

Dr. Barbara Bauder

Kollersteig 68

3400 Klosterneuburg, Österreich

M +43 (0) 664 1576 350

E bauder@prd.at

